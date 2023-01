A Salerno si sono accese le Luci d’Artista: il tema del 2023 fa sognare i bambini

Italiani e turisti da ogni dove accorrono per ammirare le Luci d’Artista a Salerno: il tema 2023 fa sognare i bambini

Un appuntamento fisso che abbraccia il periodo natalizio e si protrae quasi sempre fino alla fine di Gennaio. Stiamo parlando delle magnifiche Luci d’Artista di Salerno, una vera e propria opera d’arte che attira cittadini italiani e turisti anno dopo anno. Il tema del 2023 fa sognare i bambini!

Dal 2006, a seguito del magnifico riscontro ottenuto dalle luminarie a seguito delle Olimpiadi Invernali a Torino, Vincenzo De Luca, all’epoca sindaco di Salerno, decide di portare la magia anche nella città Campana.

Da allora le Luci d’Artista di Salerno sono state meta di turisti italiani e stranieri, attratti dallo straordinario spettacolo che nel periodo natalizio e fine a Gennaio inoltrato è possibile ammirare in città. Ogni anno le luminarie riescono a sorprendere e lasciare a bocca aperta, questa volta in particolare i bambini!

Salerno, le Luci d’Artista 2023 fanno sognare i bambini

Un successo, come lo stesso De Luca, ora Presidente della Regione Campania, ha affermato. Dopo una prima stima sull’afflusso di turisti nella città e il conseguente ritorno economico che negozianti, strutture alberghiere, ricettive, hanno ottenuto grazie alle luminarie, non c’è altro modo di definire l’iniziativa.

Le Luci d’Artista a Salerno sono ormai una garanzia e ogni anno riescono ad innalzare l’asticella della qualità e della magia, della fantasia, che le rendono amatissime e apprezzate in tutta la penisola.

Ovviamente, passate le feste, siamo ben consapevoli che, a breve, le luminarie saranno spente fino al prossimo Natale. L’ultimo giorno in cui sarà possibile ammirarle dovrebbe corrispondere al 29 Gennaio. Ricordiamo che, quest’anno, si è scelto un tema che ha molto colpito i più piccoli, creando un’atmosfera fiabesca che di sicuro resterà ben impressa nei loro ricordi.

Ogni anno, infatti, Salerno mette in scena una sorta di spettacolo con le luminarie, spaziando dai temi più classici, come appunto il Natale, ai più originali, come il mare, il sogno.

Quest’anno la scelta è ricaduta sulle fiabe. O, meglio, una passeggiata tra fiabe e mitologia. Animali, figure mitologiche, fatine, farfalle, unicorni: non c’è davvero dubbio che si tratti di una sorta di sogno ad occhi aperti, soprattutto per i più piccoli. Non resta che aspettare il prossimo anno e la prossima edizione per scoprire quale sorpresa ci regalerà.