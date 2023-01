Nino D’Angelo, chi è la moglie Annamaria: tutto su di lei

Sapete chi è Annamaria, la moglie di Nino D’Angelo? Tutto quello che si sa sulla moglie del famoso e stimato cantante napoletano

Classe 1967 Nino D’Angelo vanta una lunga ed importantissima carriera. Tantissimi sono infatti i successi che è riuscito a conquistare sin dall’inizio del suo esordio nel mondo della musica. Oltre alla musica nella sua vita c’è molto spazio anche per la sua splendida famiglia, da molto tempo è sposato con Annamaria.

Il famoso cantautore napoletano sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, nel corso della nuova puntata che andrà in onda oggi su Rai Uno. Sarà protagonista di una lunga intervista, durante la quale canterà anche alcuni dei suoi brani più celebri.

Tantissime sono le informazioni che si conoscono sulla sua nota carriera, ma cosa si sa sulla sua vita privata? Chi è la moglie Annamaria D’Angelo? I due sono convolati a nozze più di 40 anni fa quando entrambi erano giovanissimi, dal loro amore sono nati i figli Antonio e Vincenzo.

Ecco chi è Annamaria D’Angelo, la moglie di Nino D’Angelo

A differenza del marito Annamaria D’Angelo non fa parte del mondo dello spettacolo, sappiamo che è nata l’8 agosto e che è sempre stata una fondamentale figura nella vita del cantautore. Lui stesso in passato ha raccontato che la moglie gli è sempre stata accanto, specie nei momenti più bui della sua vita, quando a causa della forte depressione pensò addirittura al suicidio.

La moglie del noto cantautore ha sempre preferito restare lontana dai riflettori, per anni si è presa cura dei figli e della casa, oggi invece si gode l’affetto dei suoi nipotini. A quanto pare fu suo padre ad aiutare il cantante all’inizio della sua carriera musica iscrivendolo ad un festival amatoriale, era un autore di canzoni.

Annamaria è una donna molto riservata, non ha nemmeno un suo profilo personale sui social, il marito invece è molto attivo e condivide spesso la sua quotidianità con i suoi tantissimi fan.

Sempre a Domenica In, in una passata intervista, Nino D’Angelo ha raccontato come si sono conosciuti lui e la moglie. Il padre di Annamaria lo prese dalla strada e lo portò a casa sua, lui però si innamorò della figlia e i due scapparono insieme facendogli un grave torto. Da quel momento non si sono più lasciati, insieme stanno condividendo tutta la loro vita e sono molto innamorati.