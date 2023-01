Meteo Week End 14 gennaio | L’inverno è arrivato, temperature bassissime

By

L’inverno è arrivato, nel fine settimana le temperature diventano bassissime: Meteo Week End 14 Gennaio, cosa aspettarsi

Fino a questo momento, nonostante le precipitazioni e il calo delle temperature, l’inverno si era dimostrato mite e non gelido come ci saremmo aspettati. La situazione, però, sembra destinata a cambiare. Quando? Questo Week End, dal 14 Gennaio: cosa aspettarsi dal meteo, l’inverno è arrivato.

Come già era stato annunciato, il gelo è pronto ad avvolgere la nostra penisola. A metà Gennaio ci troviamo ad accogliere l’arrivo dell’inverno vero e proprio che avrà inizio con un vortice freddo che arriva dalla zona Nord dell’Europa.

Un cambiamento che avremmo modo di osservare tra Sabato 14 e Domenica 14 e che non interesserà l’Italia nello stesso momento, ma andrà ad avvilupparla per gradi. Scopriamo allora cosa c’è da aspettarci da questo fine settimana.

L’inverno è arrivato, il Meteo nel Week End: cosa aspettarsi dal 14 Gennaio

Iniziamo appunto dalla giornata di Sabato 14 Gennaio. Avremo modo di assistere ad un cielo decisamente più chiuso e coperto nella zona nord, soprattutto sulla Pianura Padana. Ma potrebbero essere interessate anche Puglia e Calabria a causa dei forti venti che soffiano dal settentrione. Al sud la situazione dovrebbe restare simile a quella degli ultimi giorni, senza escludere, tuttavia, un aumento della possibilità di precipitazioni.

Le cose inizieranno a cambiare già Domenica 15 Gennaio. Il vortice a cui accennavano, proveniente da Nord, s’insinuerà nell’anticiclone che fino ad adesso aveva mantenuto il clima piuttosto stabile su molte regioni. Le temperature sono destinate a scendere in modo repentino e sono attese precipitazioni e forti venti, così come neve, sulla zona delle Alpi e degli Appennini.

In particolare, la pioggia potrebbe colpire le zone di Liguria, Lombardia, Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, con qualche accenno di perturbazione, nel corso della serata, possibile anche in Campania, Lazio e Toscana. Escluse, al momento, le isole, che potranno godere ancora qualche giorno del clima attuale e mite di un inverno che non sembrava destinato ad iniziare davvero.

Dal 15 Gennaio, dunque, arriva il freddo e avremo a che fare con fenomeni metereologici tipici della stagione. Basti pensare che le temperature massime, tra Sabato e Domenica, saranno i 17 gradi di Palermo e i 16 di Cagliari. Seguirà quindi Napoli, con 15 gradi e Genova e Roma, con 14. Tutte le altre città registreranno un massimo di 10 gradi.