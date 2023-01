Canone Rai | Chi non ha il televisore deve comunicarlo oppure paga: c’è la data

By

Per non pagare il canone RAI è necessario inoltrare una comunicazione, altrimenti si rischia di essere insolventi: ecco la data in cui scade il termine.

Il canone RAI è senza ombra di dubbio la tassa più odiata da milioni di italiani, soprattutto considerando che la RAI inserisce comunque grandi quantità di pubblicità all’interno dei propri programmi.

Ormai però molte persone non hanno una televisione all’interno delle proprie case e, secondo i termini di legge, se non si possiede un apparecchio finalizzato a ricevere il segnale televisivo, si ha diritto a non pagare il canone.

Naturalmente però la RAI e lo Stato Italiano non possono sapere chi possiede un televisore e chi non lo possiede. In linea generale si suppone che tutti posseggano un televisore e quindi siano tenuti a pagare il canone.

Per questo motivo chi non possiede una TV deve segnalare la propria situazione “particolare” in maniera da ottenere l’esenzione dal pagamento del canone.

La data entro cui fare domanda per non pagare il canone

La domanda per ottenere l’esenzione del canone dev’essere inviata all’Agenzia delle Entrate con tanto di autocertificazione in cui si afferma legalmente di non possedere una TV.

Per far pervenire l’autocertificazione all’agenzia delle entrate si possono sfruttare diversi canali.

chiedere al proprio commercialista o a un CAF di effettuare la procedura per conto nostro

tramite posta elettronica certificata a patto che l’autodichiarazione sia firmata da chi richiede l’esenzione tramite firma digitale. L’indirizzo a cui inviare la mail è cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

a patto che l’autodichiarazione sia firmata da chi richiede l’esenzione tramite L’indirizzo a cui inviare la mail è inviare una raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di identità a:

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (To)

a: utilizzando l’apposita APP delle agenzie delle entrate.

La domanda per l’esenzione deve pervenire all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Gennaio 2023.

Coloro che hanno compiuto più di 75 anni e che hanno un reddito annuo pari o inferiore a 8.000 Euro sono automaticamente esentati dal pagamento del canone.

Cosa succede se si ha diritto all’esonero e non si presenta la domanda in tempo? Semplice: si paga lo stesso.

Da diversi anni infatti il pagamento del canone RAI è aggiunto al costo delle bollette elettriche che vanno da Gennaio a Ottobre sulla base del contratto della fornitura elettrica.

Si tratta di 9 Euro su ogni bolletta da Gennaio a Ottobre se la bolletta arriva ogni mese e di 18 Euro se le bollette relative a quello stesso periodo sono bimestrali.