Situazione benzina in Italia | Prezzi, scioperi e bonus: cosa c’è da sapere?

La situazione benzina in Italia diventa sempre più complessa: gli aumenti sono disastrosi e i benzinai annunciano lo sciopero.

Il Governo Meloni, che è stato eletto quando prometteva di eliminare le accise dai costi del carburante, oggi sta tentando di mediare tra le esigenze dei cittadini e gli interessi dei benzinai.

A far entrare sul piede di guerra i gestori dei distributori di benzina è stato il decreto trasparenza approvato dal Governo. Con questo decreto il Governo ha implementato la creazione di una tabella dei prezzi del carburante continuamente aggiornata che tutti gli italiani possono liberamente consultare in ogni momento.

Questa misura – che ha evidenziato aumenti dei prezzi della benzina che superano spesso il 100% – ha scatenato le proteste dei benzinai che hanno definito il provvedimento “un’ondata di fango”.

Dopo l’annuncio dello sciopero dalle 19:00 del 24 gennaio alle 07:00 del 27 gennaio i rappresentanti di categoria sono stati convocati per un meeting con gli esponenti del Governo al fine di chiarire la posizione dell’esecutivo.

Bonus benzina 2023: l’unica nota positiva per gli automobilisti d’Italia

A soli due giorni dall’approvazione del Decreto Trasparenza il Governo è stato costretto a tornare sul testo di legge per inserire le norme sui bonus benzina 2023, che quindi rimangono confermati anche per quest’anno.

I bonus benzina potranno essere erogati da tutti i datori di lavoro privati e dai liberi professionisti ai propri dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che rimangono fuori dalla misura dei bonus benzina 2023 tutti i dipendenti di aziende pubbliche e della pubblica amministrazione, che quindi non potranno contare su questo sostegno.

Fino a 200 Euro i bonus benzina non andranno a costituire reddito, quindi saranno esentasse. Oltre quella cifra invece saranno tassati come una qualsiasi voce di reddito del lavoratore.

Per quanto riguarda invece i prezzi della benzina, il Presidente Meloni ha chiarito in diverse interviste che tutti gli interventi del Governo saranno finalizzati a calmierare i prezzi della benzina.

I Governi intervengono in questo modo sui prezzi dei beni di prima necessità durante una crisi economica o politica, come quella che sta interessando l’Europa in questi anni. Lo scopo è evitare che il prezzo di un bene necessario salga tanto da impedire ai cittadini comuni di acquistarlo.

Anche se non parla di tagliare le accise, come aveva promesso in campagna elettorale, il Governo Meloni ha assicurato che le abbasserà temporaneamente utilizzando i soldi dell’IVA in più che entrano nelle casse dello Stato a causa dell’aumento dei prezzi.