Fondo Credito Inps: cos’è e perché devi assolutamente iscriverti

Molti ne avranno sentito parlare, andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta: cos’è il Fondo Credito Inps è perché dovremmo iscriverci

Se ne avete sentito parlare ma non vi è chiaro di cosa si tratti andremo a cercare di fare chiarezza a riguardo. Il Fondo Credito Inps è un’importante fondo messo a disposizione di coloro che possiedono i requisiti per accedervi e che necessita di un iscrizione apposita. I dettagli.

Per chi, invece, non ne avesse mai sentito parlare sicuramente è il momento di scoprire di cosa si tratta e perché è un’occasione che non dovremmo perdere. Andremo ad esaminare nel dettaglio a chi è rivolto, quali servizi offre e come funziona.

Parliamo allora del Fondo Credito Inps e vediamo insieme quali sono i requisiti per avervi accesso e cosa offre a coloro che vi aderiscono.

Cos’è il Fondo Credito Inps e perché dovremmo iscriverci

Come abbiamo accennato si tratta di un fondo che permette l’accesso a servizi quali mutui, prestiti, borse di studio, assistenza ad anziani e disabili e similari. Si tratta di una “istituzione” che opera su fondi propri, vale a dire che tutti i benefici a cui abbiamo accesso sono autofinanziati.

Per sapere chi ne ha accesso occorre tenere presente diversi fattori. Iniziamo da chi è già iscritto, forse senza nemmeno rendersene conto. Si tratta dei lavoratori pubblici che facevano capo all’ex INPDAP. In seguito è stato ampliato l’accesso anche a coloro che sono prossimi alla pensione, che siano dipendenti pubblici o meno.

Chiariamo ora cosa significa per adesione, iscrizione. Questa, infatti, non è gratuita, come molti potrebbero pensare. Proprio perché si tratta di un fondo autofinanziato, c’è un costo di adesione. Per coloro che sono assunti a tempo indeterminato si tratta, generalmente, di un’aliquota del 35%. Per coloro che percepiscono pensione, dello 0,15 della cifra erogata. Il pagamento avviene ogni mese.

LEGGI ANCHE: WindTre, sono partiti i rincari: ci si può rifiutare | Ecco come

Queste quote di “partecipazione” vanno a formare il tesoretto del fondo con il quale vengono poi elargiti i servizi messi a disposizione. Di quali si tratta? Per chi ne possiede i requisiti, ovviamente e talvolta tramite concorsi e graduatorie, ci sono borse di studio, dottorati, formazione all’estero. Troviamo poi possibilità di accedere a prestiti o mutui, ma anche assistenza domiciliare, accesso a strutture per ricoveri, case per anziani e simili.

Infine, non dimentichiamo che il Fondo Credito Inps agevola la richiesta, per chi ne ha requisito, di anticipo per il TFR o il TFS. Si tratta, senza dubbio, di qualcosa su cui riflettere e, vista la quota di iscrizione e partecipazione irrisoria, un opportunità a cui a molti di noi converrebbe aderire.