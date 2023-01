Annuncio TIM, nuove tariffe per tutti: come cambiano i costi

Nuove tariffe disponibili per tutti gli utenti annunciate da Tim, tutto quello che c’è da sapere in merito a come cambiano i costi

Grandi novità per tutti i clienti Tim, con l’arrivo del nuovo anno cambiano le tariffe e queste sono davvero vantaggiose. Ad annunciare i nuovi costi è stato proprio il famoso operatore italiano.

Altri operatori hanno lanciato incredibili offerte nei primi giorni del 2023 sulla telefonia mobile, la concorrenze è sempre altissima e anche Tim si è allineata per offrire grandi vantaggi ai suoi clienti.

La strategia utilizzata sulla rimodulazione di costi non riguarda solo le famose ricaricabili winback, infatti non sono pensate solo per coloro che effettuano in entrata la portabilità. Nuove tariffe sono infatti disponibili per tutti i clienti del famoso provider.

Tim annuncia nuove tariffe disponibili per tutti, ecco di cosa si tratta e quali sono i nuovi costi

Con le modifiche di listino alcuni storici abbonati di Tim per usufruire della loro promozione dovranno pagare ogni mese 1 euro in più rispetto ai costi affrontati fino ad ora, per altri l’aumento ammonta anche a 2 euro ogni trenta giorni.

Il gestore ha dunque pensato a nuove misure compensative per far fronte agli aumenti di costo. Per i clienti che ad esempio hanno dei vincoli sull’utilizzo dei minuti in merito alle telefonate sono previsti minuti ‘no limits’, lo stesso vale per l’uso degli sms.

Le offerte migliori riguardano però la navigazione di rete con le nuove misure compensative. Una di queste è quella che prevede un extra di 30 Giga per la connessione internet, un regalo ricevuto da molti abbonati di Tim. Altri utenti hanno invece ricevuto un regalo ancora più vantaggioso, questo prevede infatti un’illimitata connessione dati con rete 4G.