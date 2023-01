5 consigli (realistici!) per cominciare bene la giornata

Iniziare bene la giornata è il segreto fondamentale per uno stile di vita sano: esistono 5 metodi per farlo al meglio, funzionano davvero.

Impegni quotidiani, lavoro, faccende domestiche e non solo. La vita di ogni giorno è ormai completamente inglobata in una serie di incombenze che si susseguono e che pesano, inevitabilmente, su corpo e psiche. I ritmi affrettati e le giornate pesanti si traducono così in uno dei mali più diffusi dei nostri giorni: lo stress.

Una risposta che l’organismo attiva proprio per prepararsi ad affrontare le difficoltà a cui andrà incontro e che, molto spesso, si presenta proprio dai primissimi momenti della giornata. Capita così, appena si aprono gli occhi, di sentirsi sopraffatti da un senso di ansia per tutto ciò che si deve fare, magari pensando a come gestire gli orari e con la paura di essere eternamente in ritardo.

Sarebbe fondamentale, quindi, per liberarsi di questa costante sensazione, iniziare la giornata davvero con il piede giusto. Non è un sogno irrealizzabile, al contrario è possibile imparare a vivere più serenamente stabilendo una nuova routine di abitudini mattiniere, che cambieranno completamente la vita.

Cominciare bene la giornata è possibile: le semplici abitudini

É molto noto come per ottenere un benessere generale, bisogna innanzitutto partire da uno stile di vita sano. Iniziare la giornata con le giuste azioni potrà fare veramente la differenza e porterà grandi giovamenti sia a livello mentale che fisico. Scopriamo, dunque, 5 consigli assolutamente utilissimi per farlo.

Bere un bicchiere d’acqua appena svegli. Potrebbe sembrare un’azione trascurabile, invece è essenziale per concedersi un momento di purificazione di corpo e spirito. Bevendo un bicchiere d’acqua a stomaco vuoto e lentamente, a piccoli sorsi, aiuterà a riattivare la concentrazione e a purificare la coscienza, dando un attimo di serenità. Alzarsi prima del solito. Può apparire in principio un sacrificio, ma col passare del tempo lo apprezzerete sempre di più. Alzarsi più presto (anche di poco) permette di avere una visione più calma e meno stressante degli impegni della giornata. I ritmi sono più lenti e ci si può dedicare ad un maggior numero di attività. Dedicarsi alla meditazione. Iniziare la giornata con alcuni minuti dedicati alla meditazione cambierà completamente il vostro stile di vita. Oltre che rilassare e allontanare l’ansia, questa semplice azione quotidiana porterà grandi benefici nel tempo. Pian piano la tensione scomparirà, abituando il cervello a staccare completamente dal mondo esterno.

4. Una buona colazione contro lo stress. Sappiamo bene quanto la colazione sia il pasto fondamentale per iniziare al meglio la giornata. Meglio ancora se è costituita dai cibi che aiutano a combattere ansia e stress aumentando invece energia e risposte positive. Si tratta di vitamine, proteine e antiossidanti, che non dovranno mai mancare. Arancia, avocado, frutta secca, uova o avena, saranno degli ottimi alleati.

5. Fare attività fisica. Non è necessario dedicarsi a pesanti workout, ma troverete enorme giovamento dall’abitudine di spendere anche pochi minuti ad un’attività di vostra preferenza. Ne trarranno grandi benefici circolazione e pressione, mentre lo stress sarà sempre più un lontano ricordo.