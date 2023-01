Iliad, nuova offerta folle di gennaio: 100 gb a prezzo stracciato

La nuova offerta Iliad per il mese di gennaio è davvero imperdibile, ecco cosa bisogna fare per avere 100 Gb ad un prezzo bassissimo

La concorrenza aumenta sempre di più e i vari operatori telefonici per conquistare più clienti lanciano continuamente delle offerte pazzesche alle quali è impossibile rinunciare. L’ultima di Iliad prevista per il mese di gennaio è incredibile, il noto operatore francese ha iniziato il nuovo anno con un’imperdibile novità.

Disponibile da martedì 10 gennaio 2023 la nuova offerta lanciata da Iliad sostituisce quella precedente, la ‘Flash 120’. Questa è stata denominata ‘Giga 100’ ed è molto simile a quella che era stata lanciata lo scorso giugno, la ‘Flash 100’. Si tratta di un’offerta pazzesca che offre a coloro che la attiveranno 100 Giga di traffico dati validi fino in 4G+, SMS illimitati verso tutti e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Comprende inoltre chiamate gratuite senza limiti verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile. Quanto costa la nuova offerta lanciata a gennaio da Iliad e come attivarla Il prezzo da pagare per attivarla e poterne usufruire ogni mese è davvero stracciato, si parla di 7,99 euro al mese. Al momento non c’è una data di scadenza entro la quale è possibile attivarla, sarà infatti attivabile fino a nuova comunicazione. Potete farlo tranquillamente a casa attraverso il sito ufficiale o recandovi presso uno degli Iliad Corner.

Di recente Iliad ha aumentato le velocità massime teoriche che possono essere raggiunte in download in 4G e 4G+. Prima di questo cambiamento per le offerte 4G si poteva raggiungere una velocità massima di 390 Mbps in download, in upload invece la massima velocità era di 50 Mbps.