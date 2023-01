Ginevra Lamborghini, chi è il misterioso fidanzato Edoardo Casella

Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip è ancora fidanzata con Edoardo Caselle, cosa sappiamo su di lui

Del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto parte anche Ginevra Lamborghini, la sorella della più famosa Elettra Lamborghini. La sua partecipazione è stata però molto breve, è stata infatti squalificata dopo due settimane per aver pronunciato orribili frasi contro Marco Bellavia.

Durante il suo breve percorso nella casa più spiata d’Italia l’ex gieffina ha stretto un legame speciale con Antonino Spinalbese. In moltissimi erano convinti che tra loro sarebbe nato qualcosa di più di una semplice amicizia se fosse rimasta in gioco. Eppure la Lamborghini non è entrata single al Grande Fratello Vip, ad aspettarla fuori c’era infatti Edoardo Caselle, che lei chiama ‘scucugnu’.

Dopo il reality Ginevra Lamborghini aveva ammesso che lei e il fidanzato stavano attraversando un momento di crisi, per molti dovuto alla sua vicinanza all’hair styles. In più occasioni ha però ribadito che stanno ancora insieme. Anche quando lei è rientrata nella casa come ospite per una settimana l’intesa con l’ex di Belen Rodriguez è stata palese, ma non si sono mai lasciati travolgere dalla passione.

C’è solo amicizia tra Ginevra Lamborghini e Spinalbese, ecco chi è il fidanzato Edoardo Caselle

Nei giorni scorsi Ginevra Lamborghini è stata ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party, dove per l’ennesima volta ha ribadito che c’è solo amicizia tra lei e Antonino Spinalbese.

Nonostante il momento di crisi vissuto qualche settimana fa l’ex gieffina è ancora impegnata sentimentalmente con il misterioso fidanzato, Edoardo Caselle. Durante la partecipazione di lei al reality condotto da Alfonso Signorini il ragazzo ha preferito tenersi alla larga dai riflettori, non solo molte le informazioni che si conoscono sul suo conto.

Originario di Bologna il 30enne è un Consulente di CRM & Digital Marketing, sul suo profilo Linkedin si legge che è Co-fondatore di un marchio di biancheria intima e beachwear per uomo. Tra le sue più grandi passioni c’è il basket, ha completato le giovanili di pallacanestro nella Fortitudo Bologna tra il 2003 e il 2018, aggiudicandosi anche un titolo italiano. Caselle ha anche militano in varie squadre, arrivando fino alla C2.

Ginevra Lamborghini ed Edoardo Casella stanno insieme da qualche mese. I due la scorsa estate hanno fatto una lunga vacanza in barca insieme ad alcuni amici ed è lì che la relazione è diventata seria.