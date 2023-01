Un Posto al Sole, anticipazioni 16 gennaio: scontro teso tra Alice e Nunzio

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al sole di lunedì, 16 gennaio 2023? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Va in onda stasera su Rai Tre alle 20.50 l’ultimo episodio settimanale di Un Posto al Sole, i nuovi episodi torneranno a tenere compagnia ai tantissimi telespettatori dopo la consueta pausa del weekend.

Marina, Roberto, Elena e Alice si ritrovano a fare i conti con momenti pieni di tensione a causa delle accuse che la giovane ragazza ha rivolto ai danni di Nunzio. Probabilmente all’inizio la Pergolesi non credeva di alzare un simile polverone ora però le sue bugie la stanno facendo stare male. Prova un grande senso di colpa nei confronti di Cammarota e in quelli della sua famiglia per il pasticcio che ha combinato. Nella puntata di stasera riceverà un messaggio alquanto inaspettato.

Dopo le parole di Diego Clara continua ad essere piena di dubbi, si chiede se il compagno abbia davvero rubato i gioielli di Lia oppure no. Non riesce a far finta di nulla ed per questo che indaga su Alberto e su ciò che contiene all’interno della cassaforte di casa.

Altre anticipazioni di UPAS, Alice contro tutti

Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, in onda lunedì 16 gennaio 2023, i telespettatori assisteranno ad una difficile presa di posizione da parte di Alice. Questa arriverà in seguito ad un confronto molto teso con Nunzio.

La nipote di Marina Giordano si metterà contro tutti e tutto, anche contro la madre. Elena è tornata a Napoli per supportare la figlia ma ben presto ha iniziato ad avere molti dubbi sulla veridicità delle sue accuse contro lo chef di Caffè Vulcano. La Giordano sta cercando di far capire alla figlia di fare la cosa giusta.

Intanto, aumenta sempre di più la tensione tra Damiano e Viola ed entrambi fanno fatica a gestire la situazione che si è creata. Da un po’ la Bruni ha capito che tra loro c’è un’evidente attrazione e sta cercando di capire come deve comportarsi.

Clara continua ad avere molti dubbi in merito a ciò che Diego le ha raccontato sui gioielli e si chiede cosa ci sia davvero nella cassaforte di Alberto. La verità verrà presto a galla? Si attendono nuove indiscrezioni sui nuovi episodi di Un Posto al Sole per saperne di più.