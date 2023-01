Pierpaolo Spollon, chi è la misteriosa fidanzata: cosa si sa su di lei

Pierpaolo Spollon, le ultime indiscrezioni sulla vita sentimentale del nuovo talento della fiction italiana: spunta una fidanzata che accende la curiosità.

Classe 1989, originario di Padova, Pierpaolo Spollon è la nuova vera punta della fiction tv italiana. Pur avendo frequentato il liceo scientifico, è stata sempre fortissima dentro di lui la fiamma artistica, a cui ha deciso di dare ascolto avvicinandosi al mondo del cinema.

Ottenendo un primo ruolo nella miniserie Nel nome del male, decide di trasferirsi a Roma, dove intraprenderà gli studi presso il famoso Centro sperimentale di Cinematografia. Oggi diventato il ragazzo d’oro delle serie made in Italy, ha avuto un vero exploit di successo con l’interpretazione di Marco Allevi nella fiction L’allieva e di Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani.

Una carriera in ascesa, mentre l’arrivo del nuovo anno è segnato per Spollon da grandi ritorni sul piccolo schermo. Mentre, da quanto rivelato in recenti interviste, le riprese di Blanca, in cui riveste i panni di Nanni, sono già in pieno corso, dall’11 gennaio è uno dei protagonisti de La Porta Rossa.

Con grande gioia dei fan, sbarca poi il 12 gennaio su Rai 1 la nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti, in cui il suo ruolo diventerà sempre più centrale.

Vita privata di Pierpaolo Spollon: tutto sulla fidanzata

Pierpaolo Spollon torna a immergersi nei panni dello psichiatra Emiliano Stiffi, facendo compagnia a Suor Angela e Azzurra nel cast dell’amatissima serie Rai. Come da tempo le indiscrezioni sulla settima stagione avevano rivelato, questa volta si assisterà all’uscita di scena di Elena Sofia Ricci, che porterà tutta l’attenzione sul personaggio interpretato dalla Chillemi.

Ad aiutarla a gestire il viavai del convento ci sarà proprio Emiliano, nonché Pierpaolo Spollon. “Emiliano è il mai una gioia per eccellenza della tv italiana, il blue Monday delle nostre vite. In questa stagione la situazione sentimentale di Emiliano è peggiorata. Ci potrebbero essere però dei risvolti”, ha rivelato l’attore a SuperGuidaTv.

In effetti nelle fiction i suoi personaggi sono (quasi) sempre caratterizzati da una notevole sfortuna in amore. Ma chi c’è invece, nel suo cuore, nella vita reale? Una domanda che molto spesso i fan si sono posti, data l’estrema riservatezza di Spollon sul suo privato. Eppure una fidanzata ufficiale ci sarebbe davvero.

A rivelarlo sono state alcune fonti, secondo cui l’attore avrebbe trovato l’amore con una misteriosa ragazza di nome Angela. Si sa davvero molto poco su di lei, ma i rumors affermano che non avrebbe nulla a che fare con il mondo del cinema e dello spettacolo e che l’amore tra i due sarebbe nato addirittura tra i banchi di scuola, ai tempi del liceo. Pierpaolo però, è stato fin troppo bravo a fugare ogni paparazzata, perché ad oggi nessuno è mai riuscito a fotografarli insieme.