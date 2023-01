Napoli-Juventus | Diretta e streaming: dove vedere il big match di Serie A

Si avvicina la diciottesima giornata di Serie A, con partita delle partite: Napoli-Juventus. Quest’anno, la sfida fra il Napoli capolista e la Juve in risalita diventa anche un importante incrocio Scudetto.

Ecco le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming. Il match si disputerà stasera, venerdì 13 gennaio 2023, alle 20:45.

Si affronteranno dunque la prima del campionato contro la seconda. Il Napoli, che ha ritrovato la vittoria contro la Samp dopo essere inciampata a Milano contro l’Inter, e la Juventus, che viene da otto risultati utili consecutivi.

La diciottesima giornata di Serie A offrirà al pubblico uno dei classici del calcio moderno italiano, con gli uomini di Spalletti vogliosi di tenere lontane tutte le inseguitrici e la squadra di Allegri pronta a dare continuità all’impressionante risalita in campionato. Dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter il Napoli è tornato subito a correre. L’unica squadra a continuare a tenere la sua scia è appunto la Juve di Allegri, che arriva dall’ennesima vittoriosa in extremis ed è attualmente a -7 dalla capolista.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3. Con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, e il tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Allegri proporrà il suo 3-5-2 con Szczesny fra i pali, Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa, Chiesa e Kostic esterni, McKennie, Locatelli e Rabiot a centrocampo e Di Maria e Milik in attacco. Dubbi solo sulla presenza del Fideo Di Maria.

Napoli-Juventus: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Juve arriva dunque a Napoli con più indisponibili. Fermi ai box Kaio Jorge (alle prese con la rottura del tendine rotuleo), Bonucci, Cuadrado, De Sciglio e Vlahovic, ancora bloccato dall’infiammazione alla zona pubica.

La partita tra Napoli e Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per vederla in tv, occorrerà dunque scaricare l’app di DAZN su una Smart tv compatibile, o utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Si può usare anche una console di videogiochi PlayStation e XBox. C’è anche un’altra soluzione: utilizzare il TIMVISION Box.

Poi, per assistere al big match Napoli-Juventus in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.