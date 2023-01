Se tiri lo sciacquone così sbagli tutto: è pericolosissimo

By

Tirare lo sciacquone dopo aver usato il water è uno dei gesti più automatici che si possano fare, ma tutti commettiamo un errore.

Si tratta di un errore che potrebbe implicare pericoli per la nostra salute, soprattutto infezioni che potrebbero rivelarsi anche molto pericolose.

Il pericolo aumenta soprattutto se, nel momento in cui abbiamo tirato lo sciacquone, nel water sono presenti delle feci.

Il motivo è che lo sciacquone è progettato in modo da imprimere una certa potenza al getto d’acqua che viene immesso nel water per liberarlo.

Questo significa che l’acqua scaricata impatta violentemente sui materiali presenti all’interno del sedile di ceramica.

Quando questo avviene piccolissime particelle di feci possono staccarsi e si possono diffondere nell’aria muovendosi verso l’alto.

I rischi che corriamo quando commettiamo un errore nel tirare lo sciacquone

Questo significa che, quando tiriamo lo sciacquone, possiamo entrare in contatto con particelle di feci che possono attaccarsi alla nostra pelle e alle nostre mucose.

Il rischio più diretto è che possiamo respirare tali particelle di feci attraverso il naso o la bocca. Oltre a questo il rischio è che le feci possano attaccarsi alle mani, che vengono spesso a contatto con il viso e con i cibi.

Proprio per evitare quest’ultimo problema è sempre necessario lavarsi accuratamente le mani dopo aver usato la toilette.

L’errore che commettiamo più spesso quando tiriamo lo sciacquone consiste quindi nell’esporci inconsapevolmente al contatto con particelle di feci che possono provocare infezioni di vario tipo, per esempio all’apparato digerente o alle eventuali piccole ferite che abbiamo sulle mani, all’interno del naso o in prossimità delle labbra.

Per evitare questo rischio è quindi fondamentale chiudere sempre il coperchio del water prima di tirare lo sciacquone. In questo modo il coperchio bloccherà il diffondersi delle particelle di feci e delle goccioline di urina che potrebbero diffondersi nell’aria fino a entrare in contatto con il nostro corpo.

Si tratta di un comportamento da insegnare soprattutto ai bambini che, essendo molto più bassi degli adulti si trovano molto più vicini al water e hanno molta più possibilità di entrare in contatto con le particelle di feci e di urine che si diffondono dopo lo scarico dell’acqua.