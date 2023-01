La pelle secca in inverno non dipende solo dal freddo: tutte le cause e i rimedi

La pelle secca è uno degli effetti più evidenti del freddo, eppure la sua comparsa non dipende solo dalle basse temperature: cause e rimedi efficaci.

Con l’arrivo della stagione più fredda arrivano anche tutti i disturbi ad essa inevitabilmente collegati. Uno degli effetti più evidenti delle basse temperature è sicuramente la pelle secca, che sopraggiunge in alcune zone in particolare ma in generale su tutto il corpo.

É facile notare ad esempio, che le mani diventano arrossate e la pelle diventa molto ruvida al tatto, sintomo di una leggera desquamazione che può diventare davvero fastidiosa. Si potrebbero manifestare anche dei rossori e pruriti, manifestazione di un assottigliamento del film lipidico cutaneo.

Se questo accade in inverno, la responsabilità va attribuita sicuramente agli agenti esterni, come il vento tagliente, gli sbalzi di temperatura, la neve o l’umidità. Eppure non sempre la pelle secca dipende dal freddo, poiché vi sono moltissimi altri fattori che ne possono provocare la comparsa.

Tutte le cause della pelle secca e i rimedi migliori per combatterla

Diventa davvero fastidioso, oltre che spesso doloroso, avere a che fare con la pelle secca. Una delle sue cause, come visto pocanzi, è certamente il freddo. Ma sono molti altri i motivi per cui questo problema si può presentare.

Accade di notare la pelle secca, ad esempio, anche per l’eccesso opposto di temperatura: il caldo. Per chi lavora in ambienti particolarmente riscaldati o per chi trascorre molte ore della giornata di fronte ad un computer, sarà facile notare che la pelle subisce delle alterazioni. Lo stesso può accadere anche a chi frequenta delle piscine.

In questo caso la secchezza e la fragilità dello strato idrolipidico della pelle sono dovute ai lunghi tempi di permanenza in acqua e, soprattutto, alla presenza del cloro. Elemento molto aggressivo per la pelle, infatti, questo provoca un vero e proprio distacco delle cellule. Non bisogna dimenticare poi, che la pelle secca può presentarsi anche per semplici questioni ormonali, collegate al funzionamento delle ghiandole.

Potrebbe quindi verificarsi in periodi di gravidanze, ciclo o menopausa. Da non trascurare anche i fattori fumo e medicinali. Anche questi infatti, possono indurre ad una particolare secchezza della pelle. Ma come si può prevenire e porre rimedio a questo fastidioso disturbo?

Innanzitutto è fondamentale partire “dall’interno”, ossia attraverso l’alimentazione e l’idratazione. Bisogna pertanto, inserire nella dieta cibi ricchi di vitamine e di liquidi, come frutta e verdura, oltre che bere molta acqua quotidianamente.

Quando però, il problema è già sopraggiunto, bisogna prendersi cura al meglio della pelle secca attraverso prodotti altamente nutrienti, come creme specifiche emollienti e idratanti e oli naturali (di argan, d’oliva e di cocco). É bene, inoltre, proteggere quanto possibile la pelle dagli agenti esterni, come freddo, caldo o smog, con abbigliamento e tessuti naturali, oltre che dire addio al fumo.