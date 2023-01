Sei separato con figli? Il governo istituisce il bonus per te

By

Un sostegno alle famiglie, ai genitori separati con figli: quali sono i requisiti per aver accesso al bonus e a quanto ammonta?

Molte famiglie italiane stanno affrontando un periodo di difficoltà economica. Prima la pandemia, poi l’aumento delle utenze e dei prezzi, ora quello della benzina. Non c’è da sorprendersi che molti fatichino a far quadrare i conti. Il bonus per genitori separati con figli, requisiti e ammontare.

Tra le strategie messe in atto dal Governo per sostenere le famiglie italiane dovrebbe essere in arrivo il sostegno ai genitori separati. Vale a dire un contributo economico da erogare a uno dei due coniugi in base ad una serie di requisiti.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi requisiti, a quanto ammonta il sostegno e come dovrebbe essere erogato. Si tratta sicuramente di un contributo che potrà alleggerire la situazione di molti cittadini.

Bonus per genitori separati con figli: requisiti e ammontare

Una misura destinata a uno dei due coniugi che dimostri di avere i requisiti necessari. Nello specifico, per poter aver accesso a questo bonus il reddito dell’anno in cui viene presentata la domanda non deve superare gli 8174 euro.

Chi ne fa richiesta, inoltre, deve poter dimostrare di essere stato soggetto di una riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa di minimo 90 giorni a partire dal Marzo del 2020. L’alternativa, che consente comunque l’accesso al bonus, è una riduzione del reddito di almeno il 30% a cavallo tra il 2019 e il 2020.

Un requisito essenziale, inoltre, è l’assegno di mantenimento: solo i genitori che non lo hanno ricevuto o ne hanno ricevuta solo una parte (sempre tra marzo 2021 e 2022) possono accedere al sostegno.

Per quanto riguarda l’ammontare si parla, al momento, di una somma destinata a compensare l’assegno di mantenimento ricevuto solo parzialmente o non ricevuto fino ad un massimale di 800 euro e di un un pagamento mensile, della durata di 12 mesi, per un totale di circa 9600 euro nell’arco dell’intero anno.

Ricordiamo che potranno fare richiesta anche i genitori separati di figli maggiorenni che sono portatori di gravi handicap. Sul sito del Governo, nella sezione “Dipartimento per le politiche della famiglia” sono a disposizione ulteriori dettagli in merito a questa misura di sostegno.