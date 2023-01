Il “bellissimo” inizio di Vanessa Incontrada e Giovanni Scifoni sul set di Fosca Innocenti

By

Torna in prima serata Fosca Innocenti con la stagione 2: a poche ore dal debutto spunta il retroscena tra Vanessa Incontrada e Giovanni Scifoni, un “bell’incidente”.

Ha fatto il suo esordio su Canale 5 lo scorso 11 febbraio 2022 la serie tv Fosca Innocenti, creata da Massimo Del Frate. Accolta fin da subito con entusiasmo dal pubblico italiano, racconta le vicende del vicequestore di Arezzo, impegnato quotidianamente nella risoluzione di crimini e gialli in un team composto quasi esclusivamente da donne.

Meriti del riscontro favorevole vanno sicuramente al volto e alla bravura di Vanessa Incontrada. Sempre più amata dai telespettatori, è stata negli ultimi anni un simbolo della lotta al body shaming, che ha espresso attraverso interviste e copertine che hanno fatto il boom. Soltanto qualche mese fa è tornata nelle vesti di conduttrice di uno dei suoi programmi del cuore, Zelig, al fianco di Claudio Bisio.

Debutta con l’attesissima seconda stagione di Fosca Innocenti su Canale 5 in prima serata il 13 gennaio, mentre iniziano a correre le prime indiscrezioni sulle puntate. Anche questa volta 4 episodi ricchi di colpi di scena, in cui tornerà al fianco di Vanessa Incontrada anche Francesco Arca nei panni di Cosimo.

Proprio l’amore sarà uno dei temi portanti della seconda serie, visto che sarà messo duramente alla prova dall’arrivo di una vecchia fiamma di Fosca. Si tratta di Lapo Fineschi, interpretato dall’attore Giovanni Scifoni, con il quale il primo incontro non è andato proprio come immaginato.

Un incidente imprevisto: il primo incontro tra Vanessa Incontrada e Giovanni Scifoni

Quando si dice “iniziare con il piede giusto”. A poche ore dalla messa in onda su Canale 5 della prima puntata inedita di Fosca Innocenti 2, si è fatto sentire su Instagram il nuovo arrivato nel cast della fiction. L’attore Giovanni Scifoni sarà infatti, uno dei protagonisti della nuova stagione ed è stato proprio lui a rivelare un retroscena alquanto inaspettato.

Con l’occasione di dare appuntamento ai follower sui social per la serie tv, ha raccontato com’è andato il primo incontro sul set con la protagonista, Vanessa Incontrada. “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto?“, ha iniziato l’interprete di Lapo Fineschi, che ha poi spifferato di non saper guidare neanche il “Ciaetto”.

“Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente”, prosegue poi. Peccato che a qualcun altro invece non sia andata nello stesso modo. “Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada“.

Brutta avventura per Fosca! Tutto però si è risolto con un’amichevole stretta di mano di presentazione. Come lo stesso attore ha confessato, “quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman“.