Ginny & Georgia 3 si farà? Tutta la verità sulla serie Netflix

La terza stagione di Ginny & Georgia si farà? Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv Netflix

Dopo quasi due anni di attesa da parte dei tantissimi fan della serie tv Netflix, sulla nota piattaforma di streaming è uscita la seconda stagione di Ginny & Georgia. Tantissimo è il successo che ha ottenuto fino ad ora, quando uscì la prima stagione nel 2021 raggiunse la Top 10 in ben 87 Paesi del mondo, in 46 si aggiudicò il primo posto.

Se anche la seconda stagione, disponibile da qualche giorno su Netflix, raggiungerà ottimi risultati è molto probabile che ci sarà anche una terza stagione. Gli appassionati della serie tv se lo stanno già chiedendo, ci saranno nuovi episodi?

Sarah Lampert, la creatrice di Ginny & Georgia in una recente intervista ha fatto sapere che non è stata ancora aperta nessuna trattativa dal colosso dello streaming in merito ad una nuova stagione. Ha però rivelato che il suo team ha già pensato alla possibile storia da trattare se la terza stagione si farà.

Netflix conferma la terza stagione di Ginny & Georgia? Ecco quando potrebbero debuttare i nuovi episodi

Stando ai rumors le nuove puntate debutterebbero su Netflix nella primavera del 2024 se verrà confermata una nuova stagione e sarà ancora incentrata sulle vicende di Ginny e Georgia, ruoli interpretati da Brianne Howey e Antonia Gentry.

Madre e figlia devono fare i conti con un oscuro segreto di famiglia negli episodi della seconda stagione. Ginny è tormentata dal pensiero che la madre sia un’assassina dopo che ha scoperto che in realtà il patrigno non è morto per cause naturali. Ad ucciderlo è stata proprio Georgia per proteggere la figlia, al contrario della figlia lei vorrebbe concentrarsi sul loro futuro lasciandosi il passato alle spalle.

Dal passato di Georgia potrebbe riemergere un curioso aspetto che tornerebbe durante la terza stagione. Di cosa si tratta? Questo ancora non ci è dato saperlo, la seconda stagione si è da poco conclusa ed è ancora presto per scoprire interessanti anticipazioni, soprattutto perché la terza stagione non è stata ancora confermata da Netflix.

Gli episodi della seconda stagione di Ginny & Georgia hanno incuriosito non poco i tantissimi fan della serie tv. Questi sperano di poter vedere presto nuovi episodi per scoprire altri dettagli sul passato delle protagoniste. Netflix confermerà la terza stagione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.