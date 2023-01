Pubblicato il numero di Alessia Marcuzzi: lei disperata, tutti le scrivono

Il numero di telefono di Alessia Marcuzzi è finito per errore online, in moltissimi la stanno riempiendo di messaggi, li mostra anche sui social

Dopo circa due anni di pausa Alessia Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma, Boomerissima, in onda ieri sera su Rai Due in prima serata. Lei stessa nei mesi scorsi aveva annunciato la novità, il passaggio in Rai aveva stupito non poco i suoi tantissimi fan.

In più occasioni l’amata conduttrice ha precisato che i rapporti con Mediaset sono rimasti sereni. Quando ha deciso di prendersi una pausa lo ha fatto perché non credeva che i programmi che le erano stati proposti fossero adatti a lei e perché voleva dedicarsi un po’ al suo lavoro sul web.

Nei giorni scorsi durante la conferenza stampa di Boomerissima Alessia Marcuzzi ha ribadito di non aver litigato con Mediaset, per lei è stata una famiglia per moltissimi anni. Ha poi rivelato che si sta sentendo in famiglia anche in Rai, dove l’hanno accolta tutti con affetto.

In vista del suo ritorno in televisione in questi giorni la conduttrice è stata ospite in diversi programma sulla Rai, tra questi anche Viva Rai 2. Ieri, doveva lanciare il suo nuovo programma da Fiorello e Fabrizio Biggio, quando il primo ha proposto di chiamarla al telefono il secondo ha detto che poteva usare il suo telefono tanto sono in famiglia. Biggio ha sposato la cugina della Marcuzzi.

Fiorello rende pubblico il numero telefonico di Alessia Marcuzzi, i fan la sommergono di messaggi

Con il cellulare di Biggio tra le mani Fiorello ha fatto un bel guaio, inquadrando lo schermo ha infatti mostrato per errore anche il numero di Alessia Marcuzzi. Non appena lei ha risposto al telefono il noto comico le ha spiegato tutto, con ironia le ha detto che dovrà cambiare numero.

LEGGI ANCHE: Elena Ferrante esiste davvero? Chi è l’autrice de La Vita Bugiarda degli Adulti

Durante la telefonata la conduttrice ha ricevuto i primi messaggi, com’era prevedibile in moltissimi hanno approfittato dell’errore per scriverle. Alcuni li ha letti in diretta, Biggio e Fiorello non sono riusciti a trattenere le risate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Tramite un post pubblicato su Instagram Alessia Marcuzzi ha mostrato alcuni dei messaggi che i fan le stanno inviando. Taggando Fiorello e Biggio ha scritto con ironia che non la passeranno liscia, ha poi aggiunto che però i messaggi che sta ricevendo sono tutti stupendi.