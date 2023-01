Elena Ferrante esiste davvero? Chi è l’autrice de La Vita Bugiarda degli Adulti

La scrittrice Elena Ferrante è l’autrice de La Vita Bugiarda degli Adulti e di altre amate fiction, ma esiste davvero? Cosa c’è da sapere

L’Amica Geniale sin dal suo debutto in Rai ha conquistato un successo incredibile in termini di ascolti, anche in Svizzera e negli Stati Uniti è stata molto seguita fino ad ora. L’autrice dell’amatissima fiction è Elena Ferrante, in più occasioni le protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco hanno però rivelato di non averla mai incontrata di persona.

Quella di non mostrare mai il suo volto e di non accostare alla biografia la sua foto è una scelta etica della nota scrittrice, ha infatti spiegato che preferisce che l’attenzione si concentri solamente sul testo dei romanzi che scrive piuttosto che sul personaggio che li compone. La sua scelta ha creato sempre più mistero negli anni, in molti infatti si chiedono se esiste davvero.

Chi è Elena Ferrante? Si tratta di una scrittrice napoletana che ha fatto il suo esordio in passato con il romanzo L’amore molesto. Il vero successo è arrivato però con I giorni dell’abbandono da cui è stato tratto il film omonimo. Dal 2012 ha iniziato la scrittura dei libri de L’Amica Geniale, una saga composta da ben 4 romanzi che ha dai poi vita alla fiction.

Grande mistero su Elena Ferrante, ecco chi potrebbe nascondersi dietro la scrittrice

Da un suo libro è stata realizzata una nuova serie tv, La vita bugiarda degli adulti, disponibile su Netflix dal 4 gennaio 2023. Nessuno conosce il suo volto, Elena Ferrante dal 2016 è però considerata dal Times una delle 100 persone più influenti al mondo.

Sono in molti a pensare che in realtà Elena Ferrante non esiste davvero e che dietro di lei ci sia in realtà la moglie dell’editore Domenico Starnone, Anita Raja, poiché i suoi romanzi ricordano molto il loro modo di scrivere.

Nel 2016 tramite un tweet si era sfogata dicendo: “Sì sono io Elena Ferrante. Ma ora lasciatemi vivere in pace”. Era poi emerso che quel profilo Twitter fosse falso.

Moltissimi fan de L’Amica Geniale continuano però a pensare che la vera identità della scrittrice sia quella di Anita Raja. Da tempo negli ambienti dell’editoria gira una voce che non è mai stata confermata. Quale? Quella che la penna della Ferrante sia frutto di un gruppo di ghostwriter che hanno realizzato romanzi di successo e che la scrittrice non sia reale.