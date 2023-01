Che ci fa Stefano Di Martino con un tram? L’ultimo folle acquisto del conduttore

Stefano De Martino ha acquistato un vecchio tram, e non è una bufala. Cosa lo ha spinto a fare un acquisto così assurdo?

Stefano De Martino è ormai una presenza fissa sui canali RAI. Dimostrando di essere molto più di un ex promessa della danza e il marito di Belen Rodriguez, Stefano è riuscito a conquistare la fiducia del pubblico.

Nonostante il successo televisivo, però, Stefano ha sempre investito molte energie anche in settori che non sono direttamente collegati a quello dello spettacolo. In passato ha fondato un’agenzia di comunicazione e oggi, lasciando un po’ tutti di stucco, ha comprato un vecchio tram napoletano.

Per la precisione si tratta del tram matricola 987 che nella sua lunga e gloriosa carriera ha attraversato letteralmente tutta Napoli, da Poggioreale a Via Coroglio fino a Piazza Vittoria.

Il tram ha continuato il suo servizio fino agli anni dieci, poi è stato dismesso e sistemato in un deposito di San Giovanni a Teduccio.

Proprio da lì è stato recuperato per essere messo in vendita ed è stato acquistato proprio da De Martino.

Stefano De Martino, il tram e il grande amore (per Napoli)

Da diversi anni, soprattutto a Milano, diversi tram in disuso sono stati acquistati e rimessi completamente a nuovo. Oggi però non si limitano a sferragliare da una parte all’altra della città trasportando passeggeri, ma sono stati trasformati in locali su rotaie che ospitano cene eleganti e feste esclusive.

A Napoli è partito un progetto simile in salsa partenopea: di tre tram già destinati allo scopo uno sarà trasformato in pizzeria, uno in un bar con un focus particolare sugli aperitivi e l’ultimo in un centro di prevenzione per la salute femminile.

Sull’onda di queste iniziative già messe in atto a Milano e pronte a partire anche a Napoli potrebbe innestarsi il progetto di De Martino.

Che il marito di Belen voglia diventare un imprenditore nella propria città e trasformare il tram in un Bar Stella aperto a tutti i Napoletani?