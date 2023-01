La terribile offesa di Allegri a Spalletti: i napoletani gliela faranno pagare?

By

Venerdì sera allo Stadio Maradona si scontreranno Napoli e Juventus: l’offesa di Allegri a Spalletti, quale sarà la reazione dei tifosi

Una partita che promette di essere epocale, iconica, di quelle durante le quali l’adrenalina, dentro e fuori dal campo, scorre a fiumi. Perché a sfidarsi allo stadio Maradona saranno il Napoli e la Juventus, due squadre simbolo del calcio italiano. Ma c’è dell’altro. L’offesa di Allegri a Spalletti, ricordate l’accaduto? Cosa accadrà?

La tensione si respira già nell’aria per questa partita attesissima che avrà luogo Venerdì 13 Gennaio con calcio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Maradona. Oltre alle tifoserie, tra le più appassionate, gli occhi sono puntati sui due allenatori, Allegri e Spalletti.

Il motivo? Uno stop alle comunicazioni e ai rapporti tra i due che risalirebbe ad un episodio verificatosi oltre un anno fa. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è accaduto e per quale motivo il loro prossimo incontro sta attirando tanta attenzione.

Allegri e Spalletti, l’incontro Venerdì al Maradona: l’offesa e i rapporti interrotti

Non solo l’arrivo in campo delle due squadre iconiche, ma anche l’incontro tra i due allenatori: c’è trepidazione per la partita di Venerdì che vedrà fronteggiarsi il Napoli e la Juventus.

Ma cos’è successo tra Allegri e Spalletti, cos’ha scaturito la tensione che, a quanto pare, si sarebbe tramutata in un raffreddamento dei rapporti e allo stop della comunicazione tra i due?

Per comprenderlo bisogna fare un passo indietro di oltre un anno, per la precisione tornare al Settembre del 2021. Quando, proprio come accadrà venerdì, allo stadio Maradona le stesse due squadre erano pronte a darsi battaglia.

Quel giorno, che vide la vittoria dei napoletani, a quanto pare portò anche ad un’altra conseguenza: la frattura tra i due allenatori. Come si apprende da “Fanpage” che cita “Il Corriere dello Sport” alla base ci sarebbe un diverbio tra i due.

A quanto sembra, al termine della partita Spalletti si avvicinò al collega per salutarlo, ritrovandosi però accusato da Allegri di “fare casino con l’arbitro“. Provocazione a cui l’allenatore del Napoli avrebbe risposto a tono, sorpreso e incredulo. Tanto che, durante la conferenza a fine partita, aveva detto: “Non ve l’aspettavate questo faccia a faccia con Allegri? Nemmeno io me l’aspettavo”.

Spalletti aveva poi aggiunto di aver raggiunto il collega solo con lo scopo di salutarlo, come aveva fatto anche ogni volta che era stato il Napoli a perdere. Il diverbio tra i due, risalente a oltre un anno fa, sarebbe la causa di questo “allontanamento”. E molti si chiedono cosa accadrà quando si rivedranno Venerdì sul campo.