Busta paga, aumenterà lo stipendio per questi lavoratori: l’annuncio

Per alcune categorie di lavoratori lo stipendio in busta paga sarà più alto, tutto quello che c’è da sapere in merito alla novità

C’è un’importante novità che renderà felici alcuni lavoratori, a breve infatti la loro retribuzione dovrebbe subire un aumento. In un delicato periodo come quello che stiamo vivendo notizie simili non sono certo da sottovalutare, con il ‘caro vita’ infatti per molti è sempre più difficile arrivare a fine mese.

L’aggiornamento delle retribuzioni minime, in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo con l’adeguamento all’80% dell’inflazione, dovrebbe avvenire dal 18 gennaio 2023. Questo però non riguarda tutti i lavoratori, bensì solo badanti e colf.

È previsto per lunedì 16 gennaio il tavolo di confronto, l’adeguamento si applicherà in modo automatico se le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati non troveranno un accordo che vada bene a tutti.

Ecco come aumentato gli stipendi per alcuni lavoratori e i costi per i datori di lavoro

Per una badante non convivente per persona autosufficiente i datori di lavoro hanno una spesa mensile è di 633,93 euro. Una cifra che fa riferimento a 30 ore di lavoro settimanali. Con l’aumento del 9% lo stipendio arriverebbe a 690,98 euro, una spesa alla quale devono poi essere sommati anche la tredicesima, le ferie e il rateo Tfr.