Napoli Juve sold aut ma rischio dopo gli scontri: che succede al Maradona?

Il match tra Napoli e Juve sarà certamente tra i più caldi del campionato dopo gli scontri tra tifoserie, ma il Maradona è già sold out.

La corsa vertiginosa ai biglietti per il match ha fatto registrare il primo sold out della stagione allo Stadio Maradona. Si attendono ben 60.000 persone e i 4.000 biglietti destinati alla prevendita del settore ospiti sono terminati praticamente subito.

Almeno sulla carta quella del 13 Gennaio potrebbe essere una vera festa dello sport a Napoli, ma i recenti fatti di Arezzo e le dichiarazioni di De Laurentiis preannunciano invece una domenica di tensione a Fuorigrotta.

Napoli – Juve tra gli eventi a elevato profilo di rischio

Dopo gli scontri tra napoletani e romanisti che hanno bloccato la A1 e hanno condotto a diversi fermi, oggi le società sono impegnate più che mai a gestire i tifosi violenti e a limitare i danni di immagine che le tifoserie possono portare alle società.

Nelle scorse ore, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della SSC Napoli, il Presidente De Laurentiis ha addirittura chiesto un intervento deciso da parte del ministro degli interni al fine di individuare gli individui pericolosi e limitare il loro accesso alle strutture sportive.

Proprio sull’onda dei problemi creati dagli scontri tra tifosi e della richiesta di De Laurentiis le forze dell’ordine potrebbero interdire l’ingresso in città ai tifosi juventini al fine di evitare l’esplodere di episodi violenti tra le due tifoserie.

Per l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive il match del 13 Gennaio è considerato tra gli eventi ad elevato profilo di rischio, quindi è perfettamente plausibile che i controlli delle forze dell’ordine e la limitazione alla libertà di movimento dei tifosi entrino in funzione in maniera massiccia.

Una delle misure proposte dall’osservatorio e che saranno certamente messe in atto consiste nella “vendita dei biglietti per il settore ospite ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus”. Oltre a questo sarà implementato il servizio steward e si porrà massima attenzione alle attività di filtraggio, con l’obiettivo di verificare sempre la totale corrispondenza tra le generalità del biglietto e quelle del possessore.