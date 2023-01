WhatsApp risolve un problema grave: non perderai più i messaggi importanti

La celebre app di Whatsapp potrebbe presto risolvere quello che per molti un problema: non perderai i messaggi importanti!

Dobbiamo riconoscere a Whatsapp il merito di essere una delle applicazioni di messaggistica più straordinarie e diffuse al mondo. Eppure, alcuni piccoli dettagli potrebbero essere ancora da migliorare. L’app mirerebbe a risolvere un problema, in questo modo non ti ritroverai a perdere i messaggi importanti.

Scambiare messaggi, foto, video, audio, ma anche avere la possibilità di videochiamare i nostri amici, i nostri cari, sono solo alcune delle funzioni che Whatsapp ha messo a nostra disposizione.

E che la rendono una delle app più utilizzate al mondo. I suoi frequenti aggiornamenti la perfezionano di volta in volta e la rendono sempre più all’avanguardia e irrinunciabile. Su alcuni punti, però, potrebbero esserci ancora alcuni dettagli su cui lavorare. Vediamo nel dettaglio quale modifica potrebbe essere in arrivo.

Non perderai i messaggi importanti: Whatsapp potrebbe risolvere un vero problema

Come ben saprete, da qualche tempo questa straordinaria app ha messo a disposizione dei suoi utenti un nuovo “metodo” di invio messaggi e foto. Si tratta della modalità “effimera”, vale a dire dei contenuti che, una volta inviati e visualizzati, scompaiono da soli dal dispositivo.

Di sicuro si tratta di una componente utilissima, ma talvolta può rivelarsi anche controproducente. In che modo? Per chi ha necessità di non vedere sparire determinati messaggi o file dal proprio telefono una volta aperti. Quante volte ci è successo di sbagliare la modalità di invio e ritrovarci, poi, con a chat vuota?

A quanto pare, si starebbe lavorando proprio per perfezionare questa funzione. In che modo? Da quanto si apprende, Whatsapp dovrebbe dare ai suoi utenti la possibilità di “salvare” un messaggio, anche effimero, in modo che non si cancelli.

Un po’ come quando ne aggiungiamo uno ai preferiti o a quelli importanti. A contrassegnare questo tipo di contenuto pare dovrebbe essere l’icona del segnalibro. Attenzione, però: nel momento in cui andiamo a togliere la spunta del segnalibro, il messaggio effimero, fino a quel momento conservato, scomparirà automaticamente.

Al momento non ci sono ancora annunci ufficiali in merito, ma si tratta sicuramente di un perfezionamento che sarebbe molto apprezzato dagli utenti e che promette di risolvere un problema con cui tutti ci siamo trovati a fare i conti, prima o dopo.