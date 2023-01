Bonus con Isee basso: tutti quelli che puoi richiedere nel 2023

Nel 2023 è anche possibile accedere al bonus sociale bollette di acqua, luce e gas. Per ottenerlo il nucleo familiare non deve avere un Isee superiore a 8.265 o non superiore a 20mila se ha almeno quattro figli a carico, oppure deve essere titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza. È inoltre necessario che uno dei componenti del nucleo sia l’intestatario della fornitura di acqua, luce e gas. Dopo l’ultima Manovra di bilancio passa da 12mila a 15mila la soglia Isee per poter accedere ai bonus.

È previsto anche il reddito alimentare, che ha lo scopo di aiutare le famiglia in difficoltà con le rimanenze nei supermercati. Chi ne ha diritto può prenotare il pacco tramite un App sul cellulare e potrà essere ritirato o consegnato a domicilio in caso di soggetti fragili.

LEGGI ANCHE: Bonus 2023 | Tutti gli aiuti confermati anche per il nuovo anno

Novità previste anche per il bonus Università, che prevedeva l’esonero totale del pagamento per nuclei familiari con Isee non superiore a 22mila euro. Possono usufruirne anche coloro con Isee superiore a 22mila purché non superi i 30mila euro. Ecco come funzionerà nel 2023:

Isee superiore a 22mila euro ma uguale o inferiore a 24mila, la riduzione è dell’80%

Isee compreso tra i 24 e i 26mila euro, la riduzione è del 50%;

Isee tra 26 e 28mila euro, la riduzione è del 25%;

Isee tra 28 e 30mila euro, la riduzione è del 10%.