La carne costa troppo? Il cibo migliore per sostituirla

Non volete spendere troppo denaro per acquistare la carne ma non sapete con quali alimenti sostituirla? Questo è buonissimo ed economico

Quando ci si reca al supermercato o in macelleria capita spesso di trovarsi davanti a prezzi esagerati della carne. In questi casi se desiderate spendere meno potete optare per un altro alimento, è il cibo migliore per sostituirla.

In molti casi si evita di comprare la carne non perché costa troppo ma perché non si ama il suo sapore o non la si mangia per scelta come i vegani e i vegetariani. Per sostituirla al meglio si possono mangiare le lenticchie, ricche di fibre, proteine e sali minerali come il ferro e il calcio.

Non tutti sanno che per far assorbire dall’organismo con più facilità il ferro contenuto nei cibi vegetali è bene assumere delle fonti di vitamina C, potete ad esempio utilizzare il succo di limone per condire ortaggi e verdure.

Altre proprietà delle lenticchie, sono buonissime e sono un’ottima alternativa alla carne

Le lenticchie sono anche ricche di proteine vegetali e fibra prebiotica, con le loro importanti proprietà migliorano la salute dell’intestino, aiutano a gestire i livelli di zucchero nel sangue e abbassano la pressione sanguigna e il colesterolo.

Come gli altri legumi anche queste si conservano essiccate ed è per questo che si trovano con estrema facilità tutto l’anno. In cucina possono essere utilizzate per preparare diversi e gustosi piatti, non solo la classica zuppa o come condimento per la pasta, ma anche per realizzare polpette, burger, crocchette, vellutate e altro ancora.

La cottura delle lenticchie è molto più rapida rispetto a quelle di altri legumi secchi, sono pronte in mezz’oretta, anche meno se le cucinate nella pentola a pressione.

LEGGI ANCHE => Dopo le feste allenati su Netflix: la palestra direttamente a casa tua

A differenza della carne sono molto economiche e piacciono praticamente a tutti, anche i bambini il più delle volte le mangiano molto volentieri, inoltre sono più digeribili rispetto ad altri legumi e hanno un’incredibile potere saziante e nutriente.

Se vengono accostate ai cereali integrale le lenticchie diventano un piatto unico, se invece volete gustarle come delizioso contorno potete abbinarle a delle squisite verdure. Sono un’ottima alternativa alla carne e risparmierete in modo davvero notevole dal punto di vista economico.