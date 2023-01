La colonna sonora de La Vita Bugiarda è un’ode a Napoli, ma manca un nome celebre

La colonna sonora de La Vita Bugiarda Degli Adulti è un capolavoro di ricercatezza e nostalgia: tutti i brani di ogni episodio.

La Vita Bugiarda degli Adulti, la serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante, ha conquistato la Netflix italiana fin dalla sua uscita, lo scorso 4 Gennaio.

La storia, ambientata nella Napoli di un tempo – come tutte le altre storie della Ferrante – si svolge tra una “Napoli Alta”, quella delle ville a Posillipo e delle feste dell’Unità, e la “Napoli Bassa”, quella del Pianto alla Maddalena.

A differenza de L’Amica Geniale, La Vita Bugiarda Degli Adulti si svolge in un passato molto più vicino a noi, quello che per moltissime persone è il tempo di una gioventù ormai alle spalle ma ancora estremamente vivida nei ricordi.

La colonna sonora de La Vita Bugiarda degli Adulti, la Napoli Underground e il grande assente

Mentre in America esplodeva il grunge, a Napoli gli anni Novanta sono stati all’insegna del dubstep in lingua napoletana, di cui gli Almamegretta hanno rappresentato la bandiera assoluta.

Non è un caso infatti se le primissime scene della serie sono accompagnate proprio da una delle canzoni più famose degli Alma: Nun te Scurdà.

Nella stessa puntata arrivano anche i 99 Posse con S’adda appiccià e ‘O Sfruttamento, quest’ultima cantata insieme ai Bisca.

La seconda puntata si apre con un pezzo internazionale che milioni di telespettatori avranno sicuramente riconosciuto: Karmacoma dei Massive Attack ma in una collaborazione con gli Almamegretta che all’epoca fece storia, intitolata Karmacoma Napoli Trip.

Nella terza puntata arrivano E’ Zezi – Gruppo Operaio, che cantano Fischia il Vento e ‘O Ball R’e’ Pezzient. Sempre gli Zezi tornano nella quinta puntata per una memorabile interpretazione di Nun Te Scurdà, di nuovo insieme a Raiz.

Degne di nota nel corso della sesta puntata sono invece Soul Express, di Enzo Avitabile e È Stata Tua La Colpa di Edoardo Bennato.

In maniera abbastanza inaspettata è un cantautore romano a chiudere la colonna sonora della serie: un Franco Califano profondo e sentimentale con Io Non Piango.

Sono però altri brani, esclusivamente strumentali, a dare corpo e anima alla serie quando non ci sono dialoghi. Si tratta della colonna sonora originale composta da Enzo Avitabile.

Come salta immediatamente agli occhi, le scelte musicali che hanno fatto i produttori della serie hanno portato a escludere completamente un cantautore simbolo di Napoli e che probabilmente chiunque si sarebbe aspettato di ascoltare in La Vita Bugiarda Degli Adulti.

Si tratta naturalmente di Pino Daniele, ma sembra abbastanza ovvio che la scelta di una colonna sonora così underground avesse lo scopo di discostarsi dalla “Napoli da Cartolina” di cui Pino è diventato, inevitabilmente, un simbolo assoluto.

La colonna sonora di LVBdA puntata per puntata

Episodio 1 – Bellezza

Nun te scurdà – Almamegretta

Guapparia – Tonino Borrelli

Grindstone (feat. DJ YIT) – Bones & Blood

Children ov Babilon – Bisca

Better Things – Massive Attack

S’addà appiccià – 99 Posse

‘O Sfruttamento – Bisca e 99 Posse

Non, je ne regrette rien – Edith Piaf

Episodio 2 – Somiglianza

Karmacoma (Napoli Trip) – Massive Attack feat. Almamegretta

S’addà appiccià (cantata dalla protagonista, originariamente dei 99 Posse)

Let’s Take a Trip Together – Morphine

All That She Wants – Ace of Base

E mo e mo – Peppino di Capri

3 – Amarezza

You Don’t Love Me (No No No) [Extended Mix] – Dawn Penn

Grindstone (feat. DJ YIT) – Bones & Blood

Fischia il vento – E’ Zezi – Gruppo Operaio e Raiz

‘O bbuono e ‘o malamente – Almamegretta

‘O Ball R’e’ Pezzient – E’ Zezi – Gruppo Operaio

King of My Castle – Wamdue Project

4 – Solitudine

In a Broken Dream – Python Lee Jackson feat. Rod Stewart

Sott’attacco dell’idiozia – Bisca e 99 Posse

‘A canzuncella – Alunni del Sole

Profumo – Gianna Nannini

Cu ti lu dissi – Rosa Balistreri

Latin Lover – Gianna Nannini

Guapparia – Riccardo Ceres

5 – Amore

Gennarino ‘O Sioux – Tonica & Dominante

Sanacore (Tammurriata) – E’ Zezi – Gruppo Operaio

Mi votu e mi rivotu – E’ Zezi – Gruppo Operaio e Teresa De Sio

Fischia il vento – E’ Zezi – Gruppo Operaio e Raiz

Nun te scurda’ – E’ Zezi – Gruppo Operaio e Raiz

Scusate il ritardo – Antonio Sinagra (dalla colonna sonora del film Scusate il Ritardo di Massimo Troisi)

6 – Verità

La vita, la vita – Enzo Jannacci

Habanera – Bizet

Tanti Auguri a Te (cantata dal cast)

Soul Express – Enzo Avitabile

È Stata Tua La Colpa – Edoardo Bennato

Pace – Almamegretta

Io non piango – Franco Califano