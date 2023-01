Calciomercato Napoli, c’è l’ok del campione per gennaio: tifosi già pazzi di lui

Il giovane campione a lungo inseguito dal Napoli avrebbe già detto di sì al trasferimento in azzurro. Il ds Giuntoli starebbe studiando gli ultimi dettagli per chiudere il colpo.

Dopo il Mondiale in Qatar da protagonista, non stupisce che moltissimi club di prima fascia si siano fiondati sul marocchino Azzedine Ounahi. Ma fra le squadre interessate c’è anche il Napoli, che potrebbe essere a un passo dall’ingaggiare il campione.

Secondo le ultime voci, Napoli è vicinissimo a Ounahi. L’idea era di prendere il ragazzo marocchino subito, già a gennaio, ma la società azzurra non è riuscita a risolvere il problema di spazio, con lo slot già occupato per gli extracomunitari.

Per questo il direttore sportivo Giuntoli sta provando a impostare un affare diverso: prendere subito il campione marocchino e lasciarlo in Francia, all’Angers, per poi accoglierlo a Napoli in estate. In questo modo il Napoli potrebbe vincere la concorrenza, che invece punta a portar via entro la fine del mese Ounahi.

Il ragazzo piace al club azzurro, a Spalletti e ai tifosi. Le caratteristiche tecniche e anagrafiche di Ouhani sono infatti in linea con i criteri di mercato e strategia di crescita voluti da De Laurentiis. Giuntoli sa di poter raggiungere un accordo con il calciatore e con l’agente del marocchino senza problemi: Azzedine guadagna pochino all’Angers e con un milione all’anno potrebbe già ritenersi soddisfatto. Per blandire l’agente basterà invece un’opportuna commissione. Il problema più grande è rappresentato dalle pretese del club francese, che ovviamente punta a un’asta.

Il Napoli ha le mani sul campione marocchino: tifosi al settimo cielo

Il Napoli potrebbe chiudere già nei prossimi giorni l’affare per averlo a giugno. E per accontentare l’Angers ha formulato un’offerta da 15 milioni. Occhio però al Marsiglia, che è pronto a proporre più di venti, al Leicester, che non ha problemi economici e all’Almeria. Pare però che Ounahi abbia già fatto capire di gradire la destinazione italiana. In Ligue 1 non vuol restare, e l’Inghilterra lo spaventa un po’ (crede di essere ancora immaturo per affrontare la Premier).

Per il momento, comunque, il Napoli non può prenderlo. Perché non ha un posto vuoto in lista per inserire il centrocampista attualmente all’Angers che è un extracomunitario. E questo alla squadra francese potrebbe far comodo, dato che Ounahi è il pezzo pregiato di una rosa in lotta per la salvezza.

LEGGI ANCHE: De Laurentiis furioso | I Napoletani saranno braccati come gli Hooligans

Se De Laurentiis verserà qualche milioncino in più, Giuntoli potrà chiudere l’affare senza ulteriore angoscia. Conta il fatto che Ounahi abbia già dato la sua disponibilità a un trasferimento alle pendici del Vesuvio.