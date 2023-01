Alessia Marcuzzi Addio: ecco che fine farà la conduttrice

Un nuovo inizio per Alessia Marcuzzi: che farà la conduttrice, l’addio che ha sorpreso il pubblico e il nuovo progetto

La splendida Alessia Marcuzzi è una delle icone indiscusse dello spettacolo italiano. Attrice, conduttrice, imprenditrice, ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua spontaneità. Cosa farà la conduttrice, l’addio che ha sorpreso molti e un nuovo, scoppiettante progetto.

Da sempre volto iconico della televisione italiana, l’abbiamo ammirata al cinema, sul piccolo schermo nelle vesti di attrice e di conduttrice, doppiatrice. Per alcuni anni è stata al timone del Grande Fratello, delle Iene e di una serie di format tra i più amati dello spettacolo nostrano.

La sua solarità, semplicità e genuinità ne hanno fatto una delle artiste che si è conquistata un posto indelebile nel cuore del pubblico ed è seguitissima anche sui social, come dimostra il suo profilo Instagram da oltre cinque milioni e mezzo di follower. Di recente, la conduttrice si è impegnata in un nuovo progetto, con un addio che ha sorpreso in molti.

Alessia Marcuzzi, nuovo progetto e l’addio di cui si è tanto parlato

Per anni la splendida Alessia Marcuzzi è stata un volto associato a Mediaset. Una delle sue stelle, delle sue punte di diamante. Da questa sera, però, tutto cambierà. L’addio a Mediaset e l’approdo in Rai, infatti, inizia con il format “Boomerissima”.

Di che si tratta? Di un programma che vedrà due squadre “scontrarsi”, formate dalla generazione dei Boomer, per l’appunto e da quella dei “Millenials”. Al centro, temi che vedono le due fazioni distanti, con opinioni diverse, quasi opposte.

Alessia Marcuzzi si sarebbe detta entusiasta ed emozionata di questo nuovo progetto e avrebbe parlato anche di questo passaggio di reti che, c’è da ammetterlo, ha sorpreso in molti.

Un addio che, come lei stessa avrebbe spiegato, non ha a che fare con litigi o incomprensioni con Mediaset. “Avevo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al mio lavoro sul web” avrebbe detto, come riportato da Gossip e Tv. La conduttrice avrebbe anche aggiunto che si è trattata di una scelta personale, su cui ha riflettuto durante il periodo della pandemia.

A quanto pare, la possibilità di costruire un format, un programma, da zero e non limitarsi ad esserne conduttrice, è qualcosa che desiderava e che l’ha resa molto felice. Alessia Marcuzzi ha spiegato di aver trovato, nella Rai così come a Mediaset: “grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia”. Non resta che farle un grande in bocca al lupo!