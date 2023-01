Il mistero di Giordana Marengo, Giannina de La Vita Bugiarda degli Adulti

By

Giordana Marengo interpreta i panni di Giannina nella nuova serie tv Netflix La Vita Bugiarda degli Adulti, il mistero sull’attrice

Su Netflix sbarca una nuova serie televisiva intitolata La Vita Bugiarda degli Adulti, tra i protagonisti c’è la giovane attrice Giordana Marengo.

Si tratta di una serie tv composta da sei episodi della durata di circa un’ora ciascuno, diretta da Edoardo de Angelis e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Edoardo De Angelis e Laura Paolucci. Oltre alla Marengo fanno parte del cast famosi e stimati attori come Alessandro Preziosi, Valeria Golino, Pina Turco e altri ancora.

Per quanto riguarda la trama de La Vita Bugiarda degli Adulti, Giannina (interpretata da Giordana Marengo) è una ragazza cresciuta nella Napoli ‘bene’ e frequenta un liceo situato al Vomero. La giovane adolescente è una grande appassionata della lettura ed è molto intelligente e sveglia, crescendo inizia a notare l’ipocrisia dei suoi genitori.

Il padre durante una discussione la paragona alla sorella Vittoria, una zia allontanata dalla famiglia per via delle sue idee considerate strane e folli. Giovanna vuole saperne di più su quella donna e capisce ben preso che oltre ad incuriosirla non poco quella zia le piace.

Il mistero di Giordana Marengo, la giovane protagonista della serie tv Netflix La Vita Bugiarda degli Adulti

Qual è il mistero che gira intorno a Giordana Marengo? In molti si stanno chiedendo chi sia la talentuosa attrice, sul suo conto però non si sa quasi nulla. Prima de La Vita Bugiarda degli Adulti non aveva mai recitato, il suo esordio è infatti avvenuto proprio nella nuova serie tv Netflix.

La 19enne napoletana ha conseguito al Liceo Mazzini il Diploma di Maturità in Scienze Umane, dopodiché si è iscritta all’agenzia Tna- Artists management con la speranza di farsi spazio nel mondo della recitazione. Fino al 2020 ha svolto dei corsi di ginnastica artistica a CAG Napoli, tra le sue passioni ci sono anche quella di suonare il pianoforte e la fotografia.

In una recente intervista rilasciata a Today.it ha fatto sapere che quello di diventare un’attrice non era il suo sogno. Dopo aver fatto questa esperienza definita da lei ‘magnifica’ lo è però diventato, spera infatti di poter recitare per sempre e studiare.

La serie tv Netflix le sta facendo ottenere non poca visibilità.Presto la vedremo infatti in un’altra serie ‘Underbois’, prossimamente disponibile su Disney+.