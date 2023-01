Telefono nuovo? Trasferire le chat di WhatsApp non è mai stato così facile

WhatsApp annuncia che trasferire le chat da un vecchio telefono Android a uno nuovo sarà più facile.

Qualche mese fa la app di messaggistica di Meta aveva lanciato una nuova funzione per permettere di spostare le chat WhatsApp da Android a iOS.

E adesso WhatsApp starebbe lavorando per creare un nuovo sistema di trasferimento delle conversazioni tra due smartphone Android. Uno vecchio e uno nuovo, per esempio.

La funzione è già in fase beta. E sembra molto intuitiva e veloce. In pratica, l’opzione per effettuare il trasferimento delle chat di WhatsApp da uno smartphone Android a un altro, per esempio da un telefono vecchio a uno nuovo, sarà visibile direttamente nelle impostazioni dell’applicazione. In più permetterà di spostare senza problemi di compatibilità la cronologia delle conversazioni da un telefono a un altro (in caso si tratti di dispositivi Android) senza passare per il backup su Google Drive.

Quindi chi prende un telefono nuovo potrà recuperare senza problemi tutte le vecchie chat di WhatsApp, trasferendole direttamente dal vecchio smartphone.

Capita a tutti di provare un incredibile senso di vuoto nel momento in cui si prende in mano un telefono nuovo. L’assenza delle vecchie conversazioni e di tutti gli altri contenuti salvati in memoria genera sempre un po’ di malinconia. O di nostalgia nei confronti del dispositivo dismesso.

Come trasferire le chat di WhatsApp sul telefono nuovo

Fermo restando che è sempre consigliabile eseguire il backup su Google Drive prima di ogni “migrazione”, la nuova funzione promette maggiore flessibilità e velocità nel trasferimento. Finora ci si poteva solo affidare al cloud. Ora il cloud sarà gestibile come un’opzione in più, di maggiore sicurezza. Magari per recuperare le chat qualora dovesse succedere qualcosa allo smartphone o in caso di furto o smarrimento.

Con questa nuova funzione di WhatsApp di certo si potrà velocizzare ulteriormente il processo di trasferimento. E il tutto senza la necessita di aggiornare il backup su cloud. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile a tutti gli utenti.

Per ora quindi bisognerà continuare ad affidarsi al cloud. Come? Aprendo l’app WhatsApp per Android sul dispositivo e andando alle sue “Impostazioni”. Quindi si deve selezionare “Chat” e poi “Backup Chat“. Infine si deve toccare il comando “Backup” per fare un backup di tutte le tue conversazioni.

Dopo aver scaricato WhatsApp su un nuovo dispositivo apparirà un messaggio che dice “Messaggio Backup Trovato“. A quel punto bisogna lanciare il comando “Recupera” per trasferire i messaggi WhatsApp da un dispositivo a un altro. Anche da Android a iPhone.