Gruppi Whatsapp | Il sogno proibito di tutti è finalmente realtà

La novità sui gruppi di Whatsapp rende felici moltissimi utenti, tutto quello che c’è da sapere in merito a cosa consente di fare

Già da un po’ di tempo è stata annunciata un’incredibile novità che riguarda i gruppi su WhatsApp, di certo in moltissimi approfitteranno di questa funzione.

Quante volte vi è capitato di non abbandonare un gruppo WhatsApp per evitare di offendere coloro che ne fanno parte? Quando si sceglie di uscire da una chat condivisa con altri partecipanti compare infatti una notifica relativa alla volontaria uscita. Così facendo tutti gli utenti si accorgono che non ne fate più parte, per questo spesso si decide di restare nel gruppo anche se non lo si utilizza mai.

Con la nuova funzione però questi timori saranno solo un lontano ricordo e nessuno ci rimarrà male se deciderete di abbandonare il gruppo. Infatti, adesso è possibile lasciare una conversazione collettiva in modo del tutto silenzio, senza che nessuno se ne accorga. Solo gli amministratori ne saranno a conoscenza, agli altri partecipanti non arriverà più alcuna notifica in merito all’abbandono.

Gruppi WhatsApp, adesso potete abbandonarli senza che nessuno se ne accorga

Questa nuova ed utile funzione già durante l’estate era stata inserita nella versione beta di WhatsApp e potevano usufruirne solo un limitato numero di utenti. Ad oggi invece tutti potranno uscire dalla chat di gruppo senza dare completamente nell’occhio.

In merito alla modalità di uscita dai gruppi WhatsApp non c’è nessun cambiamento. Sarà infatti sufficiente per gli utenti entrare nella chat condivisa, andare in alto sull’oggetto del gruppo e selezionare la voce ‘abbandona’. Oltre ad uscire dalla chat potete anche eliminare definitivamente la conversazione.

La nuova funzione di WhatsApp consente un maggiore rispetto della privacy, chi decide di abbandonare un gruppo lo fa per motivazioni personali e farlo in modo silenzioso permetterà di non farlo sapere a tutti. Gli altri utenti si accorgeranno che non fate più parte della chat collettiva solo se consulteranno l’elenco dei partecipanti.