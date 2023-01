L’attore di Stranger Things ha fatto coming out: ecco com’è andata

Uno degli attori dell’amatissima serie tv Stranger Things ha fatto coming out, di chi si tratta e cosa ha raccontato ai fan

Sono andate in onda fino ad ora ben quattro stagioni di Stranger Things, nota ed amatissima serie tv Netflix che ha conquistato un incredibile successo sin dal suo debutto nella piattaforma di streaming. La scorsa estate si è conclusa la quarta stagione e i tantissimi telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà dei nuovi episodi.

A rendere le avventure di Hawkings ancora più entusiasmanti è stata l’introduzione di un nuovo personaggio nella quarta stagione, Vecna. Si tratta di antagonista dei protagonisti che è sempre rimasto nell’ombra, quando però si è manifestato lo ha fatto in un modo terrificante che ha incuriosito non poco.

Il finale di stagione è rimasto aperto e per saperne di più i telespettatori dovranno attendere fino al 2024, anno in cui verrà trasmessa la quinta ed ultima stagione di Stranger Things. Alcune anticipazioni sono già trapelate sul web, ma per conoscere tutti i dettagli non si può fare altro che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

LEGGI ANCHE => Netflix | Quindi cosa succederà alla seconda serie di Mercoledì?

Intanto, nei giorni scorsi uno dei protagonisti della serie tv Neflix ha stupito tutti con il suo improvviso coming out. Il giovane attore ha dichiarato di essere omosessuale tramite un video postato sul suo profilo TikTok.

Ecco chi è l’attore di Stranger Things che ha fatto coming out sui social

È Noah Schnapp, l’attore che interpreta Will, che nei giorni scorsi ha fatto coming out. Nel video pubblicato su TikTok si vede lui con un testo in cui si legge che quando ha finalmente detto alla sua famiglia e ai suoi amici di essere gay dopo essere rimasto per 18 anni spaventato nell’armadio tutto quello che hanno detto è stato che lo sapevano già.

Fino ad ora il giovane attore non aveva mai avuto il coraggio di fare chiarezza in merito al suo orientamento sessuale, le persone a lui più care però avevano capito tutto da tempo. Nella didascalia ha scritto: “Credo di essere più simile a Will di quanto pensassi”.

Moltissimi fan della serie tv più volte si erano fatti delle domande in merito all’orientamento sessuale di Schnapp. In tanti aveva già intuito che è gay, lui con il suo recente annuncio ha dato loro ragione ufficializzando la sua omosessualità.