Sai tutto su Frozen? 3 Curiosità per metterti alla prova

Uno dei film più amati degli ultimi tempi, Frozen, è ormai un cult dell’animazione Disney: conoscevi queste curiosità? Mettiti alla prova.

Ha esordito nelle sale cinematografiche nel 2013 il film Frozen – Il regno di ghiaccio, conquistando un successo assoluto e diventando la pellicola d’animazione con maggiore incasso nella storia del cinema. Ma non è tutto, perché il capolavoro diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, ha ottenuto ben 2 premi Oscar.

Diventato il classico Disney numero 53, racconta la storia di Elsa e Anna, impostesi ormai come icone assolute e personaggi amatissimi dai bambini e non solo. Con canzoni accattivanti e un’eterea eleganza, la protagonista si è aggiunta così a pieno titolo al gruppo delle “Principesse“, trasformandosi in uno dei merchandise ad oggi più diffusi.

Superato in successo soltanto dal suo stesso sequel Frozen II – Il segreto di Arendelle del 2019, il film d’animazione ha creato già molta trepidazione attorno alla possibile produzione di un terzo episodio della saga.

Le indiscrezioni sono sempre più insistenti, ma nessuna conferma da Disney è ancora arrivata. Se siete dei veri fan di Frozen dovreste conoscerne tutte le più sorprendenti curiosità. Siete pronti a mettervi alla prova?

Le più incredibili curiosità su Frozen

Avvolto da un fascino particolare legato all’inverno e al ghiaccio, il film d’animazione Frozen è uno dei più amati di tutti i tempi. Scopri queste 3 curiosità che ti lasceranno a bocca aperta.

1- Tempi di produzione da record

L’idea di Walt Disney di dedicare un’opera d’animazione alla fiaba di Hans Christian Andersen, “La Regina delle Nevi“, risale addirittura agli anni ’30. Ebbene sì, il progetto di Frozen non è così moderno come si possa pensare, perché è stato in cantiere per ben 70 lunghi anni prima di venire alla luce. Diverse bozze del lungometraggio sono state in lavorazione nel corso del tempo, tra cui alcune negli anni ’90 e nel 2000. In una di queste, Elsa era la cattiva, rappresentata con pelle e capelli blu.

2- Il simbolo del croco

Come in molti film Disney, è presente un’araldica ufficiale. Quella di Arendelle è la rappresentazione del croco. Si tratta del disegno di un fiore di color oro che si staglia su uno sfondo viola e verde. In Frozen questo fiore, di origine mediterranea, vuole simboleggiare la rinascita.

3- Un film unico tra innovazioni e prime volte

Innovativo sotto ogni punto di vista, a partire dalle tematiche affrontate. Per la prima volta in un film Disney infatti, alla base della trama vi è il rapporto tra due sorelle. Allo stesso tempo è anche il primo in cui la principessa fa un duetto musicale con il cattivo. Ma è anche la prima volta in cui un lungometraggio di animazione è diretto da una donna.

Quante di queste curiosità su Frozen conoscevi?