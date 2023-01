Sampdoria – Napoli | Diretta e streaming: dove vedere la partita di Serie A

La partita Sampdoria – Napoli contrapporrà una squadra in lotta per la salvezza e la capolista del campionato. Ecco quando e dove vedere il match.

Le squadre si presenteranno in campo a tre giorni dall’ultimo turno, per la diciassettesima giornata della Serie A. Giornata che segna la seconda partita in una settimana dopo la pausa Mondiale.

La sfida pone la squadra di Spalletti, reduce dalla sconfitta a San Siro contro l’Inter, di fronte alla formazione allenata da Stankovic, che viene invece da una vittoria importante e a lungo attesa. La Samp è riuscita infatti, con merito, a battere il Sassuolo a Reggio Emilia. Il risultato di 1 a 2 di mercoledì 4 gennaio ha dato dunque un po’ di respiro alla Sampdoria, che si gioca così in casa contro il Napoli la possibilità di riaprire il discorso salvezza.

Per il Napoli, attualmente a più cinque punti dal Milan secondo, vincere vorrebbe dire confermare la testa della classifica con un vantaggio netto e scacciare subito i fantasmi della prima sconfitta in campionato subita contro i nerazzurri.

La partita Samp-Napoli sarà arbitrata da Abisso di Palermo. Un arbitro che in passato ha fatto molto discutere i tifosi partenopei. I liguri proporranno probabilmente di nuovo uno schieramento con modulo aggiornato, con la difesa a tre. Spalletti si affiderà al solito 4-3-3.

Sampdoria-Napoli: dove vedere la partita

La sfida fra Sampdoria e Napoli, della diciassettesima giornata di questo campionato di Serie A, si giocherà allo Stadio Galileo Ferraris di Genova domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, servizio detentore dei diritti di dieci partite su dieci per ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport. Per DAZN la riapertura del campionato ha significato affrontare disguidi tecnici e il malumore di moltissimi abbonati. Il primi minuti di Inter-Napoli, infatti, non sono stati trasmessi e il servizio si è interrotto più volte, scatenando proteste diffuse.

Sampdoria-Napoli è visibile in streaming, attraverso il download dell’app ufficiale dell’emittente. Ovviamente per poter vedere lo streaming bisogna iscriversi al servizio e sottoscrivere l’abbonamento. In alternativa si può vedere il match attraverso una qualsiasi Smart TV.

Da quest’anno, con l’acquisto del canale satellitare ZONA DAZN (214 di Sky), le partite di Serie A sono anche su Sky Calcio.

Ma è necessario il doppio abbonamento, cioè essere iscritti a entrambe le piattaforme, con un sovrapprezzo di 5 euro al mese per gli abbonati a DAZN.

Si sconsiglia naturalmente di vedere la partita attraverso siti pirata. Lo streaming non autorizzato è perseguibile con multe salate ed espone gli utenti a spyware, virus e truffe.