Perché Netflix cancella anche le serie di successo? La verità

Che sia in un periodo di difficoltà è noto, ma perché Netflix cancella serie amatissime dal pubblico e che hanno avuto un grande successo?

A fare notizia di recente è stata la cancellazione della serie 1899, di cui il finale della prima stagione lasciava intendere chiaramente che la serie sarebbe continuata e che c’erano già delle idee molto chiare su come la storia sarebbe proseguita.

Gli autori si erano addirittura sbilanciati nel corso di un’intervista, parlando del fatto che la preparazione della seconda stagione era già a buon punto e che sarebbe stata certamente prodotta.

Le cose non sono andate così e gli autori hanno dovuto annunciare, loro malgrado, che Netflix ha abbandonato il progetto. “Avremmo amato concludere questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione, così come avevamo fatto con Dark, ma a volte le cose non vanno nel modo in cui le avevi pianificate. Così va la vita. Sappiamo che questo scontenterà milioni di fan ma vogliamo ringraziarvi dal profondo dei nostri cuori, perché siete stati parte integrante di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene, non dimenticatelo mai”.

Le vere cause per cui Netflix cancella le serie

Il motivo per cui Netflix è stata per anni la maggiore piattaforma di streaming a livello mondiale è che, quando è uscita, non aveva concorrenti. Le modalità di distribuzione di contenuti che ha proposte sono risultate innovative ma soprattutto vincenti, quindi hanno attirato milioni di utenti in tutto il mondo.

Il problema è che a causa della concorrenza di altre piattaforme le iscrizioni sono calate e la piaga dei profili condivisi “abusivamente” è ben lontana dall’essere risolta.

Questo significa che sempre meno persone si iscrivono a Netflix e quelle che lo fanno regalano i propri accessi ad altri, in maniera che questi altri non abbiano necessità di iscriversi alla piattaforma. Si tratta di un circolo vizioso che ha messo in ginocchio l’economia di Netflix.

Questo significa che in futuro verranno prodotte solo quelle serie che pareggeranno i conti, in pratica quelle serie che promettono di fare tante visualizzazioni da coprire le spese necessarie alla loro realizzazione.

Serie complesse e costosissime, come Dark e come 1899 costano troppo e rendono poco, anche a causa di scelte di mercato sbagliate, quindi fanno finire i conti di Netflix in rosso.

C’è anche da dire che non è tutta colpa dei costi del prodotto: 1899 è stata in top 10 per 5 settimane in tutto il mondo, tra la metà di Novembre e quella di Dicembre. È stata visualizzata in totale per 257,16 milioni di ore.

Il problema è che 1899 è uscita nello stesso periodo di Mercoledì, una serie evento che ha mandato velocemente nel dimenticatoio tutte le altre. Magari, organizzando meglio le uscite le cose sarebbero andate diversamente.

Cosa c’è da aspettarsi per il futuro? Serie Netflix sempre più scadenti e “a portata di tutti”. Se si dovesse fare un paragone con il cinema, meno Via Col Vento e più Natale sul Nilo, e non è una bella prospettiva.