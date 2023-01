Funerali di Gianluca Vialli: doppia celebrazione tra Italia e Regno Unito

I funerali di Gianluca Vialli si terranno in forma privata e in forma pubblica, in due diverse celebrazioni per onorare la vita del campione scomparso negli scorsi giorni.

Gianluca Vialli è sempre stato famoso per avere un carattere estremamente schivo, che lo portava a tenersi ben lontano dalla ribalta a basso costo del gossip classico e sportivo.

Sportivo di altri tempi, solidamente legato ai valori della maglia, della squadra e della famiglia, Vialli non ha mai vissuto di eccessi e ha sempre dimostrato di poter essere un fantasista sul campo e un uomo estremamente solido e assennato nella vita privata.

Proprio per rispettare a pieno il modo in cui Gianluca aveva vissuto la sua vita la famiglia ha deciso di celebrare i suoi funerali in forma privata.

Questo non significa però che i tifosi saranno lasciati fuori dalle celebrazioni e già si parla di un evento pubblico da tenere in Italia.

I funerali “pubblici” di Gianluca Vialli si terranno in Primavera

Il motivo per cui si è scelto di celebrare i funerali di Gianluca Vialli a Londra sta nel fatto che l’ex calciatore viveva nella capitale del Regno Unito ormai da diversi anni insieme alla famiglia.

Vialli è stato infatti sposato dal 2003 con Cathryn White Cooper, dalla quale ha avuto le due figlie Olivia e Sofia.

Esattamente come il marito la moglie di Gianluca Vialli è allergica alla ribalta e ha trascorso i suoi vent’anni di matrimonio tenendosi accuratamente lontana dagli occhi indiscreti della stampa. Anche quando convolarono a nozze lo fecero in gran segreto e diedero l’annuncio alla stampa solo a cose già avvenute.

Non stupisce affatto quindi che Cathryn abbia deciso di tenere segreta la location dei funerali privati e che voglia proteggere la sua famiglia dall’invadenza dei media.

In Italia però le esigenze sono diverse, e non si può ignorare il desiderio dei tifosi di rendere omaggio a un grande campione del calcio nostrano.

Per questo motivo pare che si attenderà la fine del campionato 2023 e quindi in Primavera si organizzerà una cerimonia pubblica nella città natale di Gianluca Vialli, Cremona.

LEGGI ANCHE: Morto Gianluca Vialli | I messaggi d’amore dal mondo della politica e dello sport

Tra le altre cose, nelle ultime ore si sta rincorrendo una voce secondo la quale lo stadio Zini di Cremona sarà intitolato a Gianluca Vialli esattamente come lo Stadio San Paolo di Napoli dopo la morte di Diego Armando Maradona è stato ribattezzato a furor di popolo.