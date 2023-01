La casa di Gianluca Vialli era una villa che vale milioni: le foto

By

La casa di Gianluca Vialli in Italia era un luogo del cuore nella sua Cremona. Residenza nobiliare di oltre 50 stanze oggi ospita grandi eventi.

La grande struttura si trova in realtà a Grumello, non lontano da Cremona, e nella zona è conosciuta con l’affettuoso soprannome de “Il Castello”.

Il nome ufficiale della residenza però è Villa Affaitati e si trova nella bella campagna cremonese, dove la famiglia Vialli trascorreva l’estate.

A Villa Affaitati Gianluca e i suoi quattro fratelli maggiori (Mila, Nino, Marco e Maffo) da bambina giocavano in quella che consideravano una vera e propria casa di famiglia. Il Castello appartiene infatti ai Vialli dal 1938: prima era stata una ricca dimora nobiliare risalente al 1500.

Si capisce a questo punto perché Vialli fosse stato soprannominato “il Piccolo Lord”: la sua famiglia era estremamente benestante e il padre Gianfranco ha portato avanti la tradizione. Oggi è un imprenditore miliardario e le sue attività sono nel settore della produzione di prefabbricati.

Gianluca Vialli e il legame con Villa Affaitati

Anche quando la sua stella brillava nei cieli del calcio internazionale, Gianluca Vialli non ha mai perso il legame con Villa Affaitati, dove decise di festeggiare lo scudetto con la Juve del 1995.

Oggi però, probabilmente a causa degli altissimi costi di mantenimento, la villa è stata venduta e non appartiene più alla famiglia Vialli. Oggi è di proprietà di Giovanni Arvedi, che possiede anche la squadra del cuore di Gianluca: la Cremonese.

Nel corso dei secoli Villa Affaitati ha conservato intatto il suo splendore, anche se oggi non ospita più le corse di un bambino che sognava di diventare uno dei più grandi giocatori di calcio d’Italia.

In tempi recenti la residenza è stata trasformata in una location per matrimoni e altri eventi, può ospitare pranzi e cene all’aperto nell’ampio giardino e oltre 250 persone nei suoi giganteschi saloni del piano nobile.

LEGGI ANCHE: Funerali di Gianluca Vialli: doppia celebrazione tra Italia e Regno Unito

Nelle ore successive alla scomparsa di Gianluca Vialli sul profilo Instagram della Villa è comparsa una storia che recitava semplicemente “Ciao Zio” con l’emoticon di un cuore spezzato. Sembra quindi lecito dedurre che la gestione della location sia ancora parzialmente in mano alla famiglia Vialli e, in particolare, a uno dei nipoti del campione.