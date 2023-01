Se porti sempre il casco puoi perdere i capelli: proteggili così

By

L’uso quotidiano del casco sportivo per moto e bici può seriamente danneggiare i capelli: rischi di perderli, devi proteggerli con questi accorgimenti.

Uno dei sintomi più evidenti del benessere generale è sicuramente la salute dei capelli. É un desiderio di tutti poter sfoggiare una chioma folta, morbida e luminosa, ma a influire su queste qualità intervengono diversi fattori.

I capelli, oltre a particolari predisposizioni personali, sono costantemente esposti all’azione degli agenti esterni, come condizioni climatiche e inquinamento urbano. In inverno più che mai, ad esempio, i continui sbalzi di temperatura tra caldo e freddo, con fenomeni come l’umidità, costringono la cute a produrre più sebo.

Questo non fa che rendere i capelli più grassi e può predisporre alla desquamazione. Anche alcune delle abitudini quotidiane però, possono produrre gli stessi effetti. L’uso del casco sportivo, ad esempio, ossia quello utilizzato abitualmente per motocicli o bicicletta, è sicuramente un’azione fondamentale per la sicurezza.

Allo stesso tempo però, ha degli effetti davvero spiacevoli sulla chioma. Il suo utilizzo prolungato e frequente, infatti, causa un continuo sfregamento sulla cute dell’imbottitura interna, costituita generalmente da materiali sintetici.

Come conseguenza inevitabile i capelli saranno più fragili e a rischio di rottura, oltre che soggetti ad un aumento della forfora a causa dell’insorgere di allergie e pruriti. Ma è possibile evitare queste problematiche salvaguardando la salute della chioma anche se si utilizza il casco ogni giorno?

Come proteggere i capelli dal casco: gli accorgimenti infallibili

Se il vostro mezzo di trasporto vi costringe all’uso del casco, fate tutto il possibile per prendervi cura dei vostri capelli, evitando che si spezzino e che soffrano troppo. É fondamentale, innanzitutto, la scelta dei prodotti corretti, che devono essere appositamente selezionati in base alla vostra tipologia di capello ed eventuali problematiche della cute.

L’igiene e l’idratazione sono al primo posto: dedicatevi a lavaggi accurati e frequenti, ma accompagnati da maschere nutrienti. Associate anche l’uso di sieri e oli naturali, come quello di cocco, di argan o di oliva.

Un vero trucchetto che salverà la chioma sarà poi l’aggiunta di una protezione dal materiale dal casco. Per preservare la salute e la lucentezza dei capelli, dovete procurarvi un tessuto di seta (o in alternativa di cotone).

L’aggressività dei materiali sintetici di cui è composto l’interno del casco, in questo modo, non avrà un’azione diretta sulla capigliatura. Qualora la cute stia soffrendo di forfora, inoltre, aggiungete nella vostra routine uno shampoo specifico per combatterla.