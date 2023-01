Via alla dieta! I trucchi più semplici per dimagrire dopo le feste

Avete esagerato a tavola durante le festività natalizie? Ecco alcuni semplici trucchi per dimagrire dopo le feste

Durante le feste limitarsi a tavola è praticamente impossibile. Tantissimi sono i deliziosi e sfiziosi manicaretti che si preparano a Natale e a Capodanno ed è per questo che la maggior parte delle persone si concede qualche sgarro in più.

Salire sulla bilancia però fa un po’ paura non appena le feste finiscono. Capita infatti spesso di aver messo su qualche chilo a causa delle strepitose pietanze e dei golosi dessert gustati in compagnia di amici e familiari.

In molti sono convinti che fare delle drastiche diete o addirittura digiunare per qualche giorno aiuti a ritrovare la forma fisica, ma non è affatto così. È fondamentale seguire una dieta sana ed equilibrata per perdere i chili di troppo, con qualche infallibile consiglio e qualche utile trucco potrete dimagrire dopo le feste senza troppa difficoltà.

Ecco alcuni consigli per dimagrire facilmente dopo le feste

Per disintossicare l’organismo dopo le abbuffate fatte durante le festività mangiate molta frutta e verdura come insalata, spinaci, mele, carote, kiwi, arance e molti altri ancora. Ottimi anche i cereali integrali, questi infatti aumentano il senso di sazietà e vi faranno mangiare di meno.

Finite le feste riprendere le buone abitudini, a colazione ad esempio evitate di mangiare grosse fette di pandoro o panettone e tornare ai vostri pranzi leggeri e sani. A metà mattina e nel pomeriggio fate uno spuntino con un frutto, uno yogurt magro o un pacco di crackers. Da evitare invece i dolci, le fritture e gli alimenti grassi. Per qualche giorno sostituite il pane con del riso bollito e prediligete carni bianche.

Se volete perdere velocemente i chili di troppo state anche alla larga da bevande gassate e alcoliche perché ricche di zuccheri. Sono invece ottime per depurare l’organismo le tisane drenanti, snellenti e disintossicanti, durante il giorno è molto importante bere almeno un litro e mezzo di acqua. Come è stato già detto digiunare è un grosso errore perché potrebbe causare fastidiosi e pericolosi danni al vostro organismo, un consiglio utile è quello di diminuire le porzioni di cibo.

Fondamentale è anche l’attività fisica per dimagrire, se non amate andare in palestra potete fare una corsetta all’aria aperta, qualche passeggiata in bici o una camminata veloce. Qualunque tipo di sport vi aiuterà a perdere i chili presi durante le feste.

Cercate inoltre di dormire bene, ogni notte si dovrebbe riposare per almeno 7-8, non tutti sanno che dormire poco peggiora il metabolismo. Il sonno oltre a far recuperare le energie aumenta anche l’ormone che stimola il dimagrimento, la leptina.