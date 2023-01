Le piccole attenzioni per risparmiare (davvero) sulla bolletta della luce

By

Gli aumenti delle utenze hanno colpito duramente gli italiani: le piccole attenzioni per risparmiare sulla bolletta della luce

L’ultimo anno ha visto una reale e difficile crisi economica stringere il nostro paese. Una situazione che influito in modo drastico sul portafogli degli italiani e che, alle soglie del 2023, continua a preoccupare. Come risparmiare sulla bolletta della luce, piccole attenzioni da tenere a mente.

Gli aumenti delle utenze sono senza dubbio un problema reale che ci ritroviamo ad affrontare ormai da diversi mesi. Un picco in crescita che ha messo a dura prova l’economia domestica e che, al momento, non sembra destinato a rientrare.

Non solo. Nei supermercati i prezzi dei prodotti sono saliti in modo direttamente proporzionale a quello delle materie prime e dei costi di produzione in un circolo vizioso che grava sui cittadini e sulle aziende.

Cercare di risparmiare il più possibile è ciò che molti italiani stanno facendo: è possibile con la bolletta della luce?

Risparmiare sulla bolletta della luce: piccole attenzioni da tenere a mente

A qualcuno potranno sembrare accortezze così minuscole da non essere in grado di fare davvero la differenza. A lungo andare, tuttavia, sommando il piccolo risparmio ottenuto mese dopo mese, ci renderemo conto che, effettivamente, avremo raggiunto una cifra considerevole.

Iniziamo da uno degli errori più comuni commessi dalla maggior parte di noi: lasciare inserite le prese. Che si tratti della tv, del phon, del computer: una volta terminato di utilizzarli dobbiamo aver cura di staccare la spina.

Per chi lavora al pc o si serve di dispositivi connessi alla corrente, teniamo a mente che l’opzione “stand-by” sarebbe da evitare. Se dobbiamo allontanarci per un lasso di tempo importante, meglio spegnere gli apparecchi. Ancora, non accendiamo la luce se fuori è pieno giorno: sfruttiamo quella naturale fino a quando possibile.

Preferire le lampadine a Led a quelle classiche è un altro modo di diminuire il consumo. Così come preferire il microonde, più rapido del forno, laddove è possibile. Anche tenere a mente che in determinate fasce orarie il costo degli elettrodomestici potrebbe essere inferiore è importante.

Non dimentichiamo di ottimizzare i tempi d’uso di forno e simili. In che modo? Un esempio banale è la cottura di un determinato alimento. Quando il forno è bollente, negli gli ultimi minuti possiamo già spegnere l’elettrodomestico. Il calore residuo andrà a ottimizzare la cottura e ci farà risparmiare minuti di consumo preziosi.

Allo stesso modo, evitiamo di aprire continuamente lo sportello del frigo, se non quando strettamente necessario. Per ritornare alla giusta temperatura, dovrà impiegare tempo ed “energia”. Piccoli accorgimenti, semplici attenzioni che possono rivelarsi davvero importanti.