Verissimo, anticipazioni: tutti gli ospiti di sabato 7 gennaio 2023

Svelate le anticipazioni di Verissimo di sabato 7 gennaio 2023, ecco chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin della nuova puntata

Una nuova puntata di Verissimo va in onda tra pochissimo su Canale 5, tanti sono gli ospiti speciali che faranno compagnia a Silvia Toffanin con le loro interessanti storie dalle ore 16.30 alle 18.30.

I tantissimi fan del programma ogni weekend non vedono l’ora di vedere gli imperdibili appuntamenti su Canale 5. Tra momenti commoventi e divertenti le interviste dell’amatissima conduttrice restano sempre incollati al televisore.

Quella in onda oggi è la prima puntata di Verissimo del 2023, Silvia Toffanin è pronta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tanti ospiti d’eccezione. Questi come al solito si racconteranno, rivelando inedite notizie che riguardano spesso la loro vita professionale ma anche quella sentimentale e privata.

A Verissimo ci saranno Luca Salatino e la fidanzata Soraia. L’ex gieffino ha da poco concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip dopo un lungo percorso durato circa tre mesi dove ha conquistato non poco l’approvazione dei telespettatori. Nella casa più spiata d’Italia ribadiva spesso di sentire troppo la mancanza della fidanzata, è anche per lei che ha deciso di abbandonare il reality. L’ex tronista di Uomini e Donne prima di andare via aveva detto di essere arrivato al limite, era convinto che se fosse rimasto non sarebbe più riuscito ad essere se stesso al 100%.

Oltre a parlare della sua partecipazione alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 di sicuro parlerà della sua importante storia d’amore con Soraia e di come sia stato per loro rivedersi dopo la lunga lontananza.

Anticipazioni Verissimo, gli altri ospiti di sabato 7 gennaio 2023

Sbarcherà a Verissimo anche Andrew Howe, a Silvia Toffanin racconterà la sua importante carriera sportiva e il suo personale percorso.

Tra gli ospiti di oggi anche Antonio Spadaccino, divenuto noto nel lontano 2005 per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, fu proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria del noto talent show.

Il talentuoso cantante ha trionfato anche nell’ultima edizione di Tale e Quale Show, partecipazione che gli ha fatto conquistare nuovi ed importanti successi. Tra le altre cose parlerà anche della delusione provata per essere stato escluso dal cast del Festival di Sanremo.

Non mancheranno nemmeno momenti ironici e divertenti, nella nuova puntata di Verissimo ci sarà anche Valentina Persia. Le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda tra poco su Canale 5 per scoprire tutto quello che succederà.