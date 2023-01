Lievito di birra scaduto? Non buttarlo, si riutilizza in tanti modi!

Il lievito di birra ha una scadenza breve, ma non bisogna buttarlo una volta scaduto: si può riutilizzare in tanti modi utilissimi.

Un piccolo concentrato di utilità e proprietà benefiche, il lievito di birra è immancabile nella cucina degli italiani. Molti probabilmente non sapranno che si tratta di un concentrato di microrganismi viventi, i Saccharomyces Cerevisiae, dei funghi unicellulari che vengono coltivati e fatti fermentare.

Il suo utilizzo è fondamentale nella lievitazione di tantissimi prodotti da forno oltre che di dolci e non solo. Un piccolo panetto dal valore infinito dal punto di vista nutrizionale, considerando che contiene proteine e vitamine del gruppo B. É ricco inoltre, anche di minerali, come ferro, magnesio, fosforo e potassio.

Un ingrediente che oggi è facilmente reperibile al supermercato ma che, come molti ricorderanno, è diventato una delle merci più introvabili e preziose durante il periodo della pandemia da Covid-19.

La permanenza forzata in casa durante il lockdown, infatti, ha spinto la popolazione ad accaparrarsi il lievito di birra per poter provvedere, un po’ per necessità e un po’ per passatempo, a preparazioni di prodotti da forno casalinghe. Nonostante la sua disponibilità però, come sempre nella cucina, non bisogna sprecare nulla. Quando il lievito di birra è scaduto, infatti, può essere riutilizzato in diversi modi geniali.

Come riutilizzare il lievito di birra scaduto in modo sorprendente

Trattandosi di un prodotto fresco, il lievito di birra ha ovviamente una scadenza piuttosto breve. Per questo motivo capita di non utilizzarlo tutto in tempo e ritrovare nel frigo un panetto ormai scaduto. Il prodotto quindi non sarà più consumabile in cucina, ma prima di buttarlo bisogna scoprire tutti i metodi utilissimi per riciclarlo.

Il lievito di birra diventa un ottimo alleato contro i cattivi odori. Se il WC ha bisogno di una rinfrescata, sciogliete il panetto scaduto in acqua bollente, per poi versarlo direttamente nel gabinetto. Gli odori saranno immediatamente assorbiti.

Anche la bellezza di pelle e capelli può beneficiare delle proprietà di questo ingrediente. Riutilizzatelo, quindi, per preparare delle ottime maschere a base di acqua e lievito di birra. Nel caso del viso, sarà sufficiente stendere il composto e attendere che secchi, per poi risciacquarlo.

Nel caso della chioma, bisognerà aggiungere anche qualche goccia d’olio (di qualunque tipo) per creare un impacco da lasciar agire almeno 30 minuti. Le vitamine e i minerali contenuti nel prodotto doneranno luminosità e idratazione immediata.

Forse non avete mai pensato di curare anche le vostre piante con il lievito di birra. Eppure le sue proprietà lo fanno diventare un ottimo fertilizzante naturale. Anche in questo caso, sciolto nell’acqua usata per innaffiare, fornirà nuovo vigore e favorirà la crescita.