Con i sondaggi di WhatsApp organizzare le uscite sarà un gioco da ragazzi

WhatsApp introduce i sondaggi: come si impostano, come si leggono e come possiamo sfruttare al massimo questa nuova opzione?

Gli utenti social hanno molta confidenza con i sondaggi, che sono stati introdotti su molte piattaforme anche se con alcune differenze tra un social e l’altro.

La App di messaggistica più utilizzata al mondo, però, non disponeva ancora di questa funzione e, ovviamente, ha deciso di mettersi in pari.

La possibilità di realizzare sondaggi all’interno di gruppi formati anche da due sole persone è stata introdotta recentemente ed è disponibile sia da WhatsApp per iOS e Android sia da WhatsAppWeb.

Come si creano e come funzionano i sondaggi di WhatsApp

Per aggiungere un sondaggio all’interno di una chat basta cliccare sull’icona della graffetta presente sulla destra dello spazio in cui si compongono i messaggi da inviare.

Esattamente come al solito comparirà un menu pop up con varie opzioni tra cui la possibilità di segnalare la nostra posizione, di allegare un immagine ed altro. all’interno della quale sarà presente, insieme alle altre, l’opzione sondaggio.

Dopo aver creato il sondaggio è il momento di impostare le possibili risposte. Si potranno aggiungere fino a 12 voci tra le quali potranno scegliere le persone che decideranno di partecipare alla raccolta dati.

Vale la pena ricordare che ogni utente può fornire più di una risposta, quindi per evitare spiacevoli ex aequo è necessario specificare nella domanda del sondaggio che è preferibile scegliere una sola opzione.

È importante sapere fin da subito che in molte altre app, come Facebook, le persone che rispondono possono aggiungere nuove opzioni di risposta se non sono soddisfatte da quelle proposte dal creatore del sondaggio.

Su WhatsApp questo non accade. Chi crea il sondaggio dovrà quindi preoccuparsi di inserire da subito tutte le scelte possibili per velocizzare enormemente il funzionamento del sondaggio.

Dopo aver inviato il sondaggio come si invia qualsiasi fotografia o qualsiasi messaggio di testo sarà il momento di consultare i risultati. Lo specchietto riassuntivo dei risultati sarà disponibile dal momento in cui il primo utente fornirà la prima riposta, quindi si aggiornerà mano a meno che altri utenti risponderanno al sondaggio.

Per visualizzare il report è necessario cliccare sull’opzione “Mostra Voti” che compare appena sotto la domanda e le possibili risposte.

Dal momento che nei gruppi numerosi i messaggi sono sempre molti e il sondaggio potrebbe essere difficile da ritrovare per consultarne i risultati, il consiglio è di inserire temporaneamente il sondaggio nei messaggi importanti cliccando per qualche secondo sulla tabella delle risposte e successivamente sulla stellina che comparirà in cima alla schermata insieme ad altre icone.

Lo stesso identico procedimento può essere eseguito anche da desktop nella versione Web della app.