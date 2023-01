3 Cose che non sapevi sul film di Cenerentola della Disney, uscito nel 2015

Uno degli ultimi riadattamenti Disney della celebre fiaba: 3 cose che non sapevi sul film Cenerentola, uscito nelle sale nel 2015

Nel periodo natalizio la programmazione televisiva regala sempre momenti magici e sorprese, portando sul piccolo schermo film e cartoni indimenticabili. Tra quelli di quest’anno c’è stato Cenerentola, produzione Disney del 2015. Ecco 3 cose che di sicuro non sapevi!

Non c’è bisogno di ricordarvi la storia, la conosciamo bene tutti. A vestire i panni della splendida Cenerentola nella pellicola del 2015 c’è la talentuosa Lily James, mentre il principe azzurro è interpretato da Richard Madden, celebre attore de “Il Trono di Spade”.

Magia, balli, musica, fate madrine, questo ci regala il film Disney che ha conquistato grandi e piccini con questa sua interpretazione di un classico intramontabile. Ma siete sicuri di conoscere tutti i dettagli di questa meraviglia? Ecco 3 curiosità che forse vi erano sfuggite!

Cenerentola, 3 cose che forse non sai sul film Disney del 2015

Iniziamo da un particolare che di sicuro ci ha lasciati tutti a bocca aperta: il meraviglioso abito indossato dalla protagonista la sera del ballo. Come da copione, si tratta di un vestito di una particolare sfumatura di celeste, che gioca sul chiaroscuro in modo straordinario. Sapevate che sulla gonna, per cui sono occorsi circa 240 metri di stoffa, sono stati applicati 10000 cristalli Swarovski? Pazzesco!

Restando in tema di abiti, forse vi sarete accorti che ad ogni personaggio sembra assegnato un colore in particolare. Una scelta stilistica che è stata ripresa spesso sia sul grande schermo che nelle serie televisive. Ebbene, non si tratta di un caso. Si è cercato, infatti, di ricalcare fedelmente il cartone originale, oltre che descrivere i personaggi attraverso i loro abiti.

LEGGI ANCHE: L’attrice di Sissi parla della sua Imperatrice: chi è Dominique Devenport?

Infine, parliamo del Principe Azzurro, una figura che non può mai mancare all’interno di una favola che si rispetti. Vi siete accorti che, in particolare, quello del talentuoso Richard Madden è sicuramente particolare?

Ebbene, per la pellicola si è scelto di ampliare il personaggio e non ridurlo al ruolo di semplice “comparsa” come troppo spesso accaduto in passato. Per questo è stato fatto uno studio approfondito delle famiglie reali, delle qualità che un principe avrebbe dovuto dimostrare e dei suoi impegni ed abitudini. E Richard Madden ha sicuramente bucato lo schermo portando in vita un personaggio a tutto tondo!