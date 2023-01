Addio Whatsapp: su questi telefoni smette di funzionare

Una notizia che fa tremare, c’è da ammetterlo: addio Whatsapp, su di una lunga lista di telefoni smettere di funzionare

Immaginare di farne a meno è pura utopia, almeno per la maggior parte di noi. È è stata tra le prime applicazioni a rendere possibile una comunicazione digitale a 360 gradi che comprende messaggi in tempo reale, multimedia, videochiamate e tanto altro. Su questi telefoni, però, smette di funzionare: la novità Whatsapp.

Lo sviluppo della tecnologia ha reso possibili cose straordinarie. Basti pensare al fenomeno della globalizzazione e all’essere interconnessi a tutto il mondo in tempo reale, 24 ore al giorno.

Ormai utilizziamo i nostri smartphone per qualsiasi cosa, lavoro compreso e immaginare di dover fare a meno di alcune applicazioni considerate indispensabili è un duro colpo. Ma dovranno farlo coloro che utilizzano determinati modelli di cellulari, almeno per quanto riguarda Whatsapp.

Su questi telefoni Whatsapp smette di funzionare: addio

Se vi state chiedendo la ragione, ve la spieghiamo subito. Come ben saprete e come vi sarete accorti, questa straordinaria applicazione si migliora anno dopo anno, aggiornandosi e regalandoci sempre nuove possibilità.

Per questo motivo, molti modelli di telefono, non sono in grado di “supportare” questo tipo di aggiornamenti, non sono abbastanza “moderni” per sfruttare al meglio le potenzialità di Whatsapp.

Andiamo dunque a scoprire quali sono gli smartphone sui quali la celebre e amatissima app smetterà di funzionare. L’evento dovrebbe verificarsi alle soglie del nuovo anno, quindi meglio prepararsi.

Iniziamo dall’iPhone: il 5 e il 5c sono tra quelli che saluteranno Whatsapp. Prosegue la lista con Grand S Flex ZTE e Grand X Quad V987 ZTE, ma anche per l’ Archos 53 Platinum. Interessati anche diversi modelli di HUAWEI: l’Ascend D, D1 e D2, l’Ascend Mate e G740 e l’Ascend P1.

Non sono esclusi nemmeno l’HTC Desire 500 e il Quad XL. Fanno parte della lista anche il Lenovo A820 e una serie di LG: Enact, Lucid 2, Optimus 4X HD, Optimus F3, F3Q, F5, F6, F7. Sempre per LG troviamo l’Optimus L2 II, L3 LL, L3 II Dual, L4 II, L4 II Dual, L5 Dual, L5 II, L7, L7 II, L7 II Dual e l’Optimus Nitro HD.

La lista dei modelli continua con diversi Samsung: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II e Lite, Galaxy Xcover 2. Anche su Memo ZTE V956 whatsapp smetterà di funzionare, così come su Wiko Cink Five e Wiko Darknight ZT. Infine, i modelli Sony interessati: Xperia Arc S, Neo L, e miro. Una lunga lista, non c’è che dire!