Si può risparmiare davvero con la friggitrice ad aria o è meglio il forno?

Per risparmiare in bollette è meglio utilizzare la friggitrice ad aria o il forno? Tutto quello che c’è da sapere

Moltissime persone si chiedono cosa sia meglio usare per cucinare tra la friggitrice ad aria e il forno. Tra i due qual è l’elettrodomestico che consuma meno energia? Spesso si ha voglia di preparare sfiziosi e gustosi manicaretti, nessuno ha però voglia di pagare utenze troppo salate.

È risaputo che il forno elettrico consuma non poca elettricità e questo non è certo l’ideale in tempi come quelli attuali in cui il ‘caro energia’ sta mettendo in grande difficoltà moltissime famiglie. Anche nella friggitrice ad aria si possono preparare ottime pietanze, non tutti gli alimenti e le quantità però sono sempre adatte al cestello dal momento in alcuni casi può rivelarsi troppo piccolo.

Tenendo in considerazione i tempi di cottura e i consumi energetici il programma della BBC Radio Sliced Bread ha cercato di fare chiarezza su quale elettrodomestico consente di ottenere più vantaggi. Per farlo hanno cucinato due piatti uguali, una patata al cartoccio e una coscia di pollo di peso e dimensioni identici.

Forno elettrico o friggitrice ad aria? Quale è meglio usare per risparmiare, i dati non lasciano dubbi

Per cuocere alla perfezione il pollo la friggitrice ad aria ha impiegato venti minuti e un’energia pari a 0,43 kW, il forno elettrico ha invece impiegato 35 minuti e un dispendio energetico di 1,05 kW. Per la cottura della patata al cartoccio invece ci sono voluti 35 minuti nella friggitrice ad aria, con un consumo di energia pari a 0,55 kW, e un’ora in forno elettrico con un consumo energetico di 1,31 kW.

Dunque, i dati non lasciano alcun dubbio, cucinare con la friggitrice ad aria si è rivelato decisamente più vantaggioso rispetto alla cottura con il forno elettrico. Si tratta di un risparmio notevole che non può certo essere sottovalutato, il primo metodo infatti richiede circa la metà di energia e tempo rispetto al secondo.

Nonostante il risparmio sia notevole non sempre è possibile utilizzare la friggitrice ad aria per la cottura delle pietanze. Alcuni alimenti infatti non sono adatti a questo tipo di cottura e a causa delle ridotte dimensioni del cestello non si possono preparare contemporaneamente manicaretti per molte persone.