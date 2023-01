Totti indagato: il vizietto che gli è costato guai con la giustizia

Stanno facendo parlare, in queste ore, alcune segnalazioni che riguarderebbero, tra gli altri, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti

Un vero e proprio polverone si sta alzando in queste ore a seguito della diffusione di notizie che riguarderebbero l’ex capitano della Roma. Si parlerebbe di segnalazioni all’antiriciclaggio, controlli e verifiche di conti correnti, transiti di denaro. Il tutto legato, apparentemente, al gioco d’azzardo. Cosa c’entra Francesco Totti, i dettagli.

Non ha bisogno di presentazioni Francesco Totti, iconico ex capitano della Roma. Un simbolo, una colonna portante del calcio italiano, che per anni ha fatto sognare i tifosi e, ancora oggi, è un punto di riferimento del panorama sportivo.

Negli scorsi mesi si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica a seguito della separazione dalla storica, ormai, ex moglie, Ilary Blasi. La coppia, da sempre considerata una delle più belle e ammirate del panorama italiano, ha lasciato molti a bocca aperta annunciando la fine del matrimonio.

In queste ore, invece, un nuovo polverone sembra avvolgere il campione e le notizie e gli aggiornamenti si susseguono a ritmo serrato, generando confusione e poca chiarezza. Cosa c’entra Totti con l’indagine dell’antiriciclaggio e il gioco d’azzardo?

Antiriciclaggio, cosa c’entra Francesco Totti: cosa sta succedendo

Cerchiamo di andare con ordine. Secondo quanto riportato su diverse testate, a seguito di un “attività di controllo svolta dalle competenti strutture centrali” a opera della banca di dello stesso Totti, come riportato da “La Repubblica”, sarebbero emersi alcuni punti su cui occorrerebbe fare chiarezza.

Si parlerebbe, in particolare, di due conti correnti intestati all’ex capitano finiti sotto il mirino, di cui uno dovrebbe essere cointestato con l’ex moglie, Ilary Blasi. Ma che cosa è emerso dalla segnalazione in questione?

Da quanto si apprende, al momento, sotto osservazione sarebbero alcuni bonifici effettuati dai conti del campione. Come, ad esempio, un prestito “infruttifero” emesso dall’ex Capitano per un importo di circa 80mila euro destinato ad una pensionata residente ad Anzio.

Conto che la donna avrebbe in comune con la figlia, impiegata della società sport e salute. Giunto sul conto della pensionata, i soldi sarebbero poi transitati nuovamente per finire su quello del marito della donna, che sarebbe invece impiegato al Ministero dell’Interno. E che, come riporta “La Repubblica”, dovrebbe essere un amico di Francesco Totti.

Sotto osservazione ci sarebbe questo conto, sul quale, oltre agli stipendi della donna e del marito, transiterebbero anche soldi che provengono da società legate all’ambito delle scommesse online.

Tanti punti da chiarire, dunque, e fino a quando non ci saranno dichiarazioni ufficiali e le indagini non saranno concluse nulla potrà essere dato per certo o scontato. Occorre lasciare spazio e tempo a tutti di fare il proprio lavoro e non giungere a conclusioni affrettate.