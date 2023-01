Reddito di Cittadinanza | Quando arrivano i soldi di Gennaio 2023?

Il tema Reddito di Cittadinanza sta tenendo banco nell’ultimo periodo: quando arrivano i soldi di Gennaio 2023?

Da sempre il Reddito di Cittadinanza ha fatto discutere e col passare del tempo l’interesse e il dibattito attorno a questa misura non sono mai calati. Il nuovo Governo ha apportato cambiamenti significativi, ma, al momento, ciò che molti si chiedono è quanto arriverà l’accredito di Gennaio 2023.

La misura a sostegno dei cittadini italiani è attesissima alle soglie del nuovo anno. Molti si chiedono quali differenze ci siano, che cambiamenti abbia introdotto il nuovo Governo. Ebbene, prima di tutto il Reddito di Cittadinanza avrà una durata di 7 mesi e sarà revocato già al primo rifiuto di un offerta lavorativa. Per i giovani, fascia che va dai 18 ai 29 anni, la misura è strettamente legata alla partecipazione a corsi formativi.

Un caso a parte sono i nuclei familiari che vedono persone anziane, disabili o figli minori. In uno di questi casi specifici il sostegno coprirà l’intero anno poiché non è ancora stata elaborata la piena riforma che dovrebbe completarsi nel 2024. Andiamo ora a vedere qual è la data prevista per l’accredito di questo mese.

Reddito di Cittadinanza, Gennaio 2023: quando l’accredito?

Coloro che hanno già in il sostegno in essere, dovrebbe vedersi corrisposto l’ammontare tra il 27 e il 30 di Gennaio. Ricordiamo che una parte del denaro può essere prelevata in contanti presso i bancomat, ma non l’intera cifra. Il massimale è di 100 euro mensili per coloro che sono single e 200 euro mensili per nuclei familiari di almeno 4 componenti.

Per chi, invece, attende il rinnovo della misura o ne ha fatto richiesta per la prima volta, per l’accredito si ipotizza la metà del mese. Si parlerebbe del 15, che però capita di Domenica, con il conseguente slittamento al 16 Gennaio.

Ricordiamo che il Governo ha fornito ai cittadini un numero verde, 800.666.888, per chiunque volesse conferma dell’avvenuto pagamento. E che, come stabilito, la cifra al momento rimane invariate e la porzione destinata al pagamento del fitto abitativo sarà corrisposta direttamente ai proprietari degli immobili locati.

Ancora poche settimane, dunque, per tutti coloro che sono in attesa di percepire il sostegno. A conti fatti, tra la metà e la fine di Gennaio tutti coloro che ne sono in diritto dovrebbero vedersi corrisposto il Reddito di Cittadinanza, salvo variazioni impreviste dell’ultimo minuto.